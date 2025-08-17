ETV Bharat / bharat

यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा, रेवाड़ी के नरेंद्र सिंह यादव ने बढ़ाया मान - REWARI NARENDRA ON MOUNT ELBRUS

हरियाणा के रेवाड़ी के युवा पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराया दिया है.

Narendra Singh Yadav of Rewari hoisted the tricolor on Europe highest peak Mount Elbrus
यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2025 at 6:31 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 7:07 PM IST

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव के रहने वाले युवा पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने एक बार फिर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है. सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त कर भारत को विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने वाले नरेंद्र ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस (5,642 मीटर) को तीसरी बार फतह किया.

पहले भी कर चुके फतह : नरेंद्र सिंह यादव इससे पहले साल 2017 और 2023 में भी इस शिखर पर पहुंच चुके हैं. उनका दावा है कि इस उपलब्धि के साथ वे माउंट एल्ब्रुस पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जोकि अपने आप में एक अनोखा विश्व रिकार्ड है

यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा (Narendra Singh Yadav)

15 अगस्त को लहराया तिरंगा : नरेंद्र ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विभिन्न देशों के पर्वतारोहियों ने भाग लिया. अभियान की शुरुआत नौ अगस्त को हुई और छह दिन के कठिन प्रशिक्षण और ऐक्लिमेटाइजेशन के बाद रात एक बजे बेस कैंप से अंतिम चढ़ाई प्रारंभ हुई. ऐक्लिमेटाइजेशन के दौरान पर्वतारोहियों को जलवायु और परिस्थिति के अनुकूल ढलने का मौका दिया जाता है जिससे वे कठिन भौगोलिक और विपरीत मौसम जैसे हालात का सामना कर सकें. हाड़ कंपा देने वाली माइनस 30 डिग्री सेल्सियस ठंड और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की तेज हवाओं के बीच, 15 अगस्त को सुबह 9:15 बजे उन्होंने माउंट एल्ब्रस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा लहराया.

Narendra Singh Yadav of Rewari hoisted the tricolor on Europe highest peak Mount Elbrus
रेवाड़ी के नरेंद्र सिंह यादव ने माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा (Narendra Singh Yadav)

नरेंद्र को सम्मानित किया गया : नरेंद्र की उपलब्धि पर किर्गिज़ गणराज्य के पर्वतारोहण और खेल चढ़ाई संघ ने उन्हें प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया है. नरेंद्र ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करना, जिसमें सातों महाद्वीपों की चोटियों के साथ-साथ उत्तर और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना शामिल है. इसके साथ ही वे सातों महाद्वीपों के ज्वालामुखी पर्वतों पर भी चढ़ाई कर भारत का परचम एक बार फिर विश्व स्तर पर फहराना चाहते हैं.

Narendra Singh Yadav of Rewari hoisted the tricolor on Europe highest peak Mount Elbrus
नरेंद्र सिंह यादव को सम्मानित किया गया (Narendra Singh Yadav)

