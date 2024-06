ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि - Tribute To Mahatma Gandhi And Ex PM Vajpayee

महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते नरेंद्र मोदी. ( ANI )

