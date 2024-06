ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया, 9 जून को नई सरकार का शपथग्रहण - NDA submitted the letter of support to President

Published : 12 hours ago | Updated : 10 hours ago

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ( सौजन्य राष्ट्रपति एक्स हैंडल )

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया है. एनडीए ने आज राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया है. अब 9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है. मोदी ने कहा कि, 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की इरादे वाली ये लोकसभा है. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आजादी का अमृत महोत्सव के बाद यह पहला चुनाव है... तीसरी बार एनडीए सरकार को जनता ने देश की सेवा करने का मौका दिया है... मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले दो कार्यकाल में देश जिस तेजी से आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलना हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण है.' बता दें कि, देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया. संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी आज शाम (7 जून) राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया. खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. बता दें कि, एनडीए की बैठक में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है. संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी. बैठक को संसदीय दल के नेता मोदी ने संबोधित किया और सहयोगी दलों का आभार जताया. एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. अब नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर है. मोदी, पीएम पद की शपथ लेते ही इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. वहीं, एनडीए की संयुक्त बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि, यह उनके लिए खुशी की बात है कि इतने बहुत बड़े समूह का आज स्वागत करने का अवसर मिला है. जो साथी जीतकर आए हैं, वे अभिनंदन के पात्र हैं. लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन-रात परिश्रम किया है. इतनी गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ और परिश्रम किया है, आज संविधान सदन के सेंट्रल हॉल से सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं. मोदी ने कहा, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, सामान्य मानवीय जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो, उतना कम करने का प्रयास करेंगे. उसी से लोकतंत्र की मजबूती है. आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम बदलाव चाहते हैं. मोदी ने कहा, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे. गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे. जनता-जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे. ये भी पढ़ें: क्या एनडीए की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने योगी को किया नजरअंदाज !

Last Updated : 10 hours ago