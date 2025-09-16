ETV Bharat / bharat

नारायण साईं ने हाई कोर्ट में 45 दिन की अंतरिम जमानत याचिका दायर की, 18 सितंबर को होगी सुनवाई

30 अप्रैल, 2019 को सूरत सेशन कोर्ट ने बलात्कार के मामले में नारायण साईं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

Narayan Sai files
नारायण साईं (फाइल फोटो) (ETV Bhart)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: आसाराम के बेटे नारायण साईं ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की है. साईं के वकील गुजरात हाई कोर्ट में पेश हुए और दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है.

इसको लेकर नारायण साईं ने 45 दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की है. अदालत नारायण साईं की जमानत अर्जी पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा. 30 अप्रैल, 2019 को सूरत सेशन कोर्ट ने बलात्कार के मामले में नारायण साईं को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. नारायण साईं दिसंबर 2013 से जेल में है.

पिछली सुनवाई के दौरान, नारायण साईं ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. उनके वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की मां को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अदालत ने इस मामले में सरकारी वकील को सभी निर्देश प्राप्त करने के मौखिक निर्देश दिए. आज, 16 सितंबर को आगे की सुनवाई हुई. नारायण साईं की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की खंडपीठ के समक्ष दलीलें पेश कीं. नारायण साईं ने 45 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है.

गौरतलब है कि जून में गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम के खराब स्वास्थ्य और पिता-पुत्र की व्यक्तिगत मुलाकात न हो पाने को देखते हुए, मानवीय आधार पर नारायण साईं को उनके पिता आसाराम से मिलने के लिए पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नारायण साईं को अपने अनुयायियों या आसाराम के अनुयायियों के समूह से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गौरतलब है कि नारायण साईं के पिता आसाराम को राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अलग बलात्कार मामले में 30 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी पर आगे की सुनवाई 22 सितंबर को राजस्थान हाई कोर्ट में होगी.

ये भी पढ़ें: रेप मामले में आसाराम को राहत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

For All Latest Updates

TAGGED:

NARAYAN SAIASARAM BAPUGUJRAT HIGH COURTनारायण साईंNARAYAN SAI FILES INTERIM BAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.