नारायण साईं ने हाई कोर्ट में 45 दिन की अंतरिम जमानत याचिका दायर की, 18 सितंबर को होगी सुनवाई

अहमदाबाद: आसाराम के बेटे नारायण साईं ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की है. साईं के वकील गुजरात हाई कोर्ट में पेश हुए और दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है.

इसको लेकर नारायण साईं ने 45 दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की है. अदालत नारायण साईं की जमानत अर्जी पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा. 30 अप्रैल, 2019 को सूरत सेशन कोर्ट ने बलात्कार के मामले में नारायण साईं को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. नारायण साईं दिसंबर 2013 से जेल में है.

पिछली सुनवाई के दौरान, नारायण साईं ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. उनके वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की मां को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अदालत ने इस मामले में सरकारी वकील को सभी निर्देश प्राप्त करने के मौखिक निर्देश दिए. आज, 16 सितंबर को आगे की सुनवाई हुई. नारायण साईं की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की खंडपीठ के समक्ष दलीलें पेश कीं. नारायण साईं ने 45 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है.