ETV Bharat / bharat

Nano Banana ट्रेंड... एक फोटो की चाहत में गंवाए 70 हजार रुपये

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर इस समय Nano Banana से बनाई हुई तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इन्हें हर कोई अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर रहा है. गूगल का दावा है कि नैनो बनाना पर अपलोड की गई तस्वीरें पूरी तरह सुरक्षित हैं. ये तस्वीरें सुरक्षित सर्वर पर प्रोसेस होती हैं और बिना इजाजत के किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जातीं.

हालांकि, भले ही नैनो बनाना पर अपलोड की गई तस्वीरें सुरक्षित हों, लेकिन तस्वीर अपलोड करने वाले नहीं. दरअसल, तेलंगाना के हैदराबाद से ऑनलाइन ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने स्वीर अपलोड करने वाला एक व्यक्ति को ठग लिया

70 हजार रुपये की ठगी

जानकारी के मुताबिक नए ट्रेंड 'नैनो बनाना' की तस्वीर की उम्मीद में एक ऐप पर अपनी तस्वीर अपलोड करने वाला व्यक्ति साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया और 70 हजार रुपये गंवा बैठा. यह घटना राजन्ना सिरसिला जिले के येल्लारेड्डीपेट मंडल निवासी राचरला बोप्पापुर में हुई है.

पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस समय Gemini में नैनो बनाना इमेज का चलन चल रहा है. इसके जरिए कई लोग अपनी तस्वीरों को 3D में बदलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. ऐसे में बोप्पापुर भी इसी तरह अपनी तस्वीर बदलना चाहता था. इसके लिए उसने सोशल मीडिया से इमेज एडिटर ऐप का लिंक इंस्टॉल किया और अपनी तस्वीर को 3D में बदल दिया.