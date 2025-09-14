Nano Banana ट्रेंड... एक फोटो की चाहत में गंवाए 70 हजार रुपये

ETV Bharat / bharat

'नैनो बनाना' की तस्वीर बनाने की उम्मीद में एक व्यक्ति साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया.

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर इस समय Nano Banana से बनाई हुई तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इन्हें हर कोई अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर रहा है. गूगल का दावा है कि नैनो बनाना पर अपलोड की गई तस्वीरें पूरी तरह सुरक्षित हैं. ये तस्वीरें सुरक्षित सर्वर पर प्रोसेस होती हैं और बिना इजाजत के किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जातीं.

हालांकि, भले ही नैनो बनाना पर अपलोड की गई तस्वीरें सुरक्षित हों, लेकिन तस्वीर अपलोड करने वाले नहीं. दरअसल, तेलंगाना के हैदराबाद से ऑनलाइन ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने स्वीर अपलोड करने वाला एक व्यक्ति को ठग लिया

70 हजार रुपये की ठगी
जानकारी के मुताबिक नए ट्रेंड 'नैनो बनाना' की तस्वीर की उम्मीद में एक ऐप पर अपनी तस्वीर अपलोड करने वाला व्यक्ति साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया और 70 हजार रुपये गंवा बैठा. यह घटना राजन्ना सिरसिला जिले के येल्लारेड्डीपेट मंडल निवासी राचरला बोप्पापुर में हुई है.

पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस समय Gemini में नैनो बनाना इमेज का चलन चल रहा है. इसके जरिए कई लोग अपनी तस्वीरों को 3D में बदलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. ऐसे में बोप्पापुर भी इसी तरह अपनी तस्वीर बदलना चाहता था. इसके लिए उसने सोशल मीडिया से इमेज एडिटर ऐप का लिंक इंस्टॉल किया और अपनी तस्वीर को 3D में बदल दिया.

साइबर क्राइम पुलिस को दी जानकारी
तस्वीर को 3डी में बदलने के कुछ ही देर बाद उसके बैंक अकाउंट से 70 हजार रुपये गायब हो गए, जिससे वह हैरान रह गया. ठगी के बाद उस समझ आ गया कि वह साइबर क्राइम का शिकार हो गया है. उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी. फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या करता है नैनो बनाना?
नैनो बनाना की मदद से फोटो एडिट किए जा सकते हैं और फोटो से गैर जरूरी ओब्जेक्ट हटाए जा सकते हैं. इसके अलावा फोटो में जो चाहें ऐड कर सकते हैं. नैनो बनाना की मदद से तस्वीर के पीछे का बैकग्राउंड भी आसानी से बदला जा सकता है. नैनो बनाना पर फोटो एडिट करने के लिए आपको बस प्रॉम्प्ट देना होता है और तस्वीर अपलोड करनी होती है.

