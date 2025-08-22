नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि उसने बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता के संबंध में अपने निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची प्रकाशित की है. इनके नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं थे. साथ ही, उनके नाम हटाए जाने के कारण भी यहां बताए गए हैं.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया गया है, जहां इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं.

"माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में, लगभग 65 लाख व्यक्तियों की बूथवार सूची, जिनके नाम ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं. बिहार राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है. साथ ही उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न होने के कारण भी बताए गए हैं. इसका मतलब ये है कि क्या यह मृत्यु, सामान्य निवास के स्थानांतरण या डुप्लिकेट प्रविष्टियों के कारण है." ये सब बताया गया है. ये बातें चुनाव निकाय ने अपने अनुपालन हलफनामे में कही है. ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में ईसी ने दिया है.

चुनाव आयोग के लिखित जवाब में कहा गया है कि सभी 38 जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. साथ ही बिहार के सीईओ की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि सूचियां पंचायत भवनों, प्रखंड विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भी चस्पा कर दी गई हैं.

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, "इसके अलावा, बीएलओ/बीएलए के पास भी उक्त सूची उपलब्ध है और वे ऐसे गाँवों और शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए उपलब्ध हैं. ऐसा इसलिए है, ताकि वे सूची में शामिल न किए जाने के कारणों की जांच कर सकें. इसको लेकर चुनाव आयोग की सहायता प्राप्त कर सकें, साथ ही 24.06.2025 के एसआईआर आदेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावे/आपत्तियां/सुधार दर्ज कर सकें."

चुनाव आयोग ने कहा कि लोगों को सीईओ और डीईओ की वेबसाइट पर उपरोक्त सूची की ऑनलाइन उपलब्धता और पंचायत भवनों/खंड विकास/पंचायत कार्यालयों में इस सूची के प्रदर्शन के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से, बिहार राज्य में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में और रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया (डीईओ के सोशल मीडिया अकाउंट सहित) के माध्यम से भी प्रचार किया गया है.

चुनाव आयोग ने कहा कि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.

गौर करें तो 14 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआरआई) के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची, कारणों सहित, अपलोड करने का निर्देश दिया था.