नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू के शव के साथ 27 माओवादी का शव लाया गया, शहीद 2 जवानों को श्रद्धांजलि - NAMBALLA KESHAV RAO

27 माओवादी का शव नारायणपुर लाया गया ( ETV Bharat )

Published : May 22, 2025 at 2:50 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:13 PM IST

नारायणपुर: 21 मई को अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 27 माओवादियों को ढेर कर दिया. इनमें नंबला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है. सभी माओवादियों के शव आज नारायणपुर जिला मुख्यालय लाए गए. नंबाला केशव राव की डेड बॉडी पहुंची जिला मुख्यालय: डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि अबूझमाड़ मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी का जवान शहीद हुआ. वहीं मुठभेड़ की समाप्ति के बाद वापस लौट रहा एक डीआरजी का जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया. दोनों जवानों के पार्थिव शरीर भी नारायणपुर जिला मुख्यालय लाए गए. दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. 27 माओवादी का शव नारायणपुर लाया गया (ETV Bharat)

