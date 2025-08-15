ETV Bharat / bharat

विशेष पॉक्सो अदालत का बड़ा फैसला, रेप और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई - RAPE AND MURDER CASE

नलगोंडा में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 11 साल की बच्ची के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में सजा सुनाई है.

हैदराबाद: तेलंगाना के नलगोंडा में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2013 में 11 साल की बच्ची के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में मोहम्मद मुकर्रम को मौत की सजा सुनाई है. एससी/एसटी अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश रोजरामनी द्वारा सुनाया गया यह फैसला इस जघन्य अपराध के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 28 अप्रैल 2013 को नलगोंडा जिला मुख्यालय हैदरखांगुडा में उस समय हुई थी, जब छोटे-मोटे काम करके जीवन गुजारने वाले एक स्थानीय निवासी मोहम्मद मुकर्रम किराने की दुकान से सामान खरीदने के लिए पैसे देने के बहाने बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया.

रेप के बाद हत्या
जानकारी के मुताबिक मुकर्रम ने न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया और फिर बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी . इतना ही नहीं उसने घटनास्थल से भागने से पहले उसके शव को पास के एक पानी के गड्ढे में फेंक दिया. गहन जांच के बाद पुलिस ने मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को बलात्कार और हत्या के आरोपों में दोषी पाया.

जज ने मौत की सजा सुनाई
न्यायाधीश रोजारमणि ने मुकर्रम को मृत्युदंड की सजा सुनाई और एक लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया. इसके अतिरिक्त अदालत ने सरकार को पीड़ित परिवार को हुई भारी क्षति को स्वीकार करते हुए, उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.

सरकारी अभियोजक वेमुला रंजीतकुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व किया और ठोस सबूत पेश किए जिसके आधार पर उसको दोषी ठहराया गया. इस फैसले को कमजोर बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो पोक्सो अधिनियम के तहत न्याय को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है.

