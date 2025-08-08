नालंदा : बिहार के नालंदा जिले में एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना से हड़कंप मच गया है. शौच के लिए घर से निकले एक 7 वर्षीय बच्चे की खेत में क्षत-विक्षत लाश मिली है. ग्रामीणों का कहना है कि उस पर अज्ञात आदमखोर जानवर ने हमला किया है. इससे पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है.

खेत में मिला क्षत-विक्षत शव : भगवानपुर गांव निवासी उपेंद्र मांझी का 7 वर्षीय बेटा चिंटू कुमार उर्फ राजन देर रात शौच के लिए निकला था. सुबह जब वह घर पर नहीं मिला, तो खोजबीन की गई. तभी एक ग्रामीण ने खेत में किशोर का शव देखा, जो बुरी तरह से नोचा गया था. शरीर के अंग गायब थे.

अज्ञात आदमखोर जानवर की दहशत : परिजनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि किशोर की मौत अज्ञात आदमखोर जानवर के हमले से हुई है. बच्चे के चाचा ने बताया कि जानवर ने उसे नोच-नोचकर खा लिया. इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है. ग्रामीण रात्रि में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं.

वन विभाग से रेस्क्यू की मांग : कतरीसराय थाना प्रभारी सत्यम तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत किसी जंगली जानवर के हमले से प्रतीत होती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग ऐसे आदमखोर जानवर को पकड़कर जंगल में छोड़े, ताकि गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

''शव की हालत देखने से लगता है कि किसी जंगली जानवर के हमले में उसकी मौत हुई है. शरीर के अंगों को जानवर बुरी तरह खा गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत कैसे हुई उसकी जानकारी पुख्ता होगी.''- सत्यम तिवारी, थाना प्रभारी, कतरीसराय

ये भी पढ़ें-