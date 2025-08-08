Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

बिहार में जरा संभल कर रहें, आदमखोर जंगली जानवर ने 7 साल के बच्चे को मार डाला - NALANDA WILD ANIMAL

नालंदा में आदमखोर जंगली जानवर की दहशत है. एक बच्चे को उसी ने अपना शिकार बनाया, जिससे गांव के लोग बाहर निकलने से डर रहे-

Etv Bharat
जंगली जानवर के हमले में बच्चे की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read

नालंदा : बिहार के नालंदा जिले में एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना से हड़कंप मच गया है. शौच के लिए घर से निकले एक 7 वर्षीय बच्चे की खेत में क्षत-विक्षत लाश मिली है. ग्रामीणों का कहना है कि उस पर अज्ञात आदमखोर जानवर ने हमला किया है. इससे पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है.

खेत में मिला क्षत-विक्षत शव : भगवानपुर गांव निवासी उपेंद्र मांझी का 7 वर्षीय बेटा चिंटू कुमार उर्फ राजन देर रात शौच के लिए निकला था. सुबह जब वह घर पर नहीं मिला, तो खोजबीन की गई. तभी एक ग्रामीण ने खेत में किशोर का शव देखा, जो बुरी तरह से नोचा गया था. शरीर के अंग गायब थे.

अज्ञात आदमखोर जानवर की दहशत : परिजनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि किशोर की मौत अज्ञात आदमखोर जानवर के हमले से हुई है. बच्चे के चाचा ने बताया कि जानवर ने उसे नोच-नोचकर खा लिया. इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है. ग्रामीण रात्रि में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं.

वन विभाग से रेस्क्यू की मांग : कतरीसराय थाना प्रभारी सत्यम तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत किसी जंगली जानवर के हमले से प्रतीत होती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग ऐसे आदमखोर जानवर को पकड़कर जंगल में छोड़े, ताकि गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

''शव की हालत देखने से लगता है कि किसी जंगली जानवर के हमले में उसकी मौत हुई है. शरीर के अंगों को जानवर बुरी तरह खा गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत कैसे हुई उसकी जानकारी पुख्ता होगी.''- सत्यम तिवारी, थाना प्रभारी, कतरीसराय

ये भी पढ़ें-

नालंदा : बिहार के नालंदा जिले में एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना से हड़कंप मच गया है. शौच के लिए घर से निकले एक 7 वर्षीय बच्चे की खेत में क्षत-विक्षत लाश मिली है. ग्रामीणों का कहना है कि उस पर अज्ञात आदमखोर जानवर ने हमला किया है. इससे पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है.

खेत में मिला क्षत-विक्षत शव : भगवानपुर गांव निवासी उपेंद्र मांझी का 7 वर्षीय बेटा चिंटू कुमार उर्फ राजन देर रात शौच के लिए निकला था. सुबह जब वह घर पर नहीं मिला, तो खोजबीन की गई. तभी एक ग्रामीण ने खेत में किशोर का शव देखा, जो बुरी तरह से नोचा गया था. शरीर के अंग गायब थे.

अज्ञात आदमखोर जानवर की दहशत : परिजनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि किशोर की मौत अज्ञात आदमखोर जानवर के हमले से हुई है. बच्चे के चाचा ने बताया कि जानवर ने उसे नोच-नोचकर खा लिया. इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है. ग्रामीण रात्रि में घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं.

वन विभाग से रेस्क्यू की मांग : कतरीसराय थाना प्रभारी सत्यम तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत किसी जंगली जानवर के हमले से प्रतीत होती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग ऐसे आदमखोर जानवर को पकड़कर जंगल में छोड़े, ताकि गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

''शव की हालत देखने से लगता है कि किसी जंगली जानवर के हमले में उसकी मौत हुई है. शरीर के अंगों को जानवर बुरी तरह खा गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद मौत कैसे हुई उसकी जानकारी पुख्ता होगी.''- सत्यम तिवारी, थाना प्रभारी, कतरीसराय

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NALANDA BOY KILLED BY WILD ANIMALKATRISARAI VILLAGEनालंदा में आदमखोर जंगली जानवरजानवर के हमले में बच्चे की मौतNALANDA WILD ANIMAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.