उत्तराखंड के इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं कंबल, दूर होते हैं दुख दर्द! सुपरस्टार और राजनेता भी हैं भक्त - BABA NEEB KARORI MAHARAJ

बाबा नीब करौरी महाराज को कंबल चढ़ाने के बाद घर में रखने से बीमारी और क्लेश दूर होते हैं ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 21, 2025 at 5:09 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:17 PM IST 4 Min Read

नैनीताल: भारत की धरती पर समय-समय पर ऐसे संत-महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी तपस्या, भक्ति और करुणा से लाखों-करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया. नैनीताल के कैंची धाम के बाबा नीब करौरी महाराज भी उन्हीं संतों में से एक हैं. जिनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है. उनका जीवन सरलता, सेवा और भक्ति का प्रतीक था. उनका एक विशिष्ट और प्रसिद्ध रूप था-कंबल ओढ़े हुए बाबा. मंदिर समिति के भुवन बिष्ट बताते हैं कि बाबा नीब करौरी महाराज अक्सर कंबल पहना करते थे. जिसके चलते अब भक्त बाबा को कंबल समर्पित करते हैं. मान्यता है कि बाबा को चढ़ाए गए कंबल को वापस घर ले जाने के बाद घर से दुख दरिद्रता क्लेश दूर होते हैं. इतना ही नहीं, लंबे समय से गंभीर रूप से ग्रसित बीमारियों को भी बाबा क्षण में दूर करते हैं. बाबा नीब करौरी महाराज को अक्सर एक पुराने, फटे हुए भूरे रंग के कंबल में लिपटे हुए देखा जाता था. उन्होंने अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार को अपनाया और भौतिक सुख-सुविधाओं से दूर रहकर भी लोगों को दिव्यता और आध्यात्मिकता का अनुभव कराया. यही कारण है कि आज भी उनके भक्त उन्हें कंबल समर्पित करना अपना सौभाग्य मानते हैं. उत्तराखंड के इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं कंबल (ETV BHARAT) कंबल का चढ़ावा, श्रद्धा का प्रतीक: नीब करौरी बाबा के मंदिरों में भक्त अक्सर कंबल चढ़ाते हैं. यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी गहरी है. ऐसा माना जाता है कि कंबल, बाबा को अर्पित करने से व्यक्ति के दुख-दर्द दूर होते हैं. मानसिक शांति मिलती है और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है.

