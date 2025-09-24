ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के प्रेमी और हरियाणा की प्रेमिका की पुलिस सुरक्षा में होगी शादी, जानें कारण

नैनीताल: 10 साल से चल रही एक प्रेम कहानी को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर मंजिल मिलने जा रही है. इस युगल की प्रेम कहानी में कई कठिनाइयां आईं. आखिरकार मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा. उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के प्रेमी और हरियाणा की प्रेमिका को सुरक्षा देने के पुलिस को आदेश दिए हैं. पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में ही ये युगल सात फेरे लेंगे.

कोर्ट में पेश हुए प्रेमी प्रेमिका: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के युवक की प्रेमिका को उसके परिजनों के द्वारा नजरबन्द करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रेमी की याचिका पर उसकी प्रेमिका को हरियाणा पुलिस के द्वारा आज पूर्व के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. प्रेमी स्वयं कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ. सुनवाई पर प्रेमिका से कोर्ट ने पूछा कि आप क्या अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं.

प्रेमिका ने कोर्ट में ये कहा: प्रेमिका ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि वह शादी करना चाहती है. उसने कहा कि उनका प्रेमी उनको उनके घर से विवाह करा के ले जाए. कोर्ट ने प्रेमिका से यह भी सवाल किया कि आपके ऊपर कोई परिवारिक दबाव तो नहीं है. उसने सीधे कोर्ट को जवाब दिया कि वह और उसका प्रेमी एक दूसरे को करीब दस सालों से जानते हैं. उसे अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास है. लेकिन उसके घरवाले उनके रिश्ते से पहले नाखुश थे. अब वे भी उनकी शादी के लिए मंजूर हो गए हैं.

कोर्ट ने युवती की मां से भी किया सवाल: इस पर कोर्ट ने प्रेमिका की माता से भी पूछा कि आपको इनकी शादी से आपको कोई एतराज तो नहीं है. इसके जवाब में उनकी तरफ से कहा गया कि पहले ऐतराज था, अब नहीं है. अब जहां इसकी खुशी है, हम उसके साथ हैं. इसी में हमारी खुशी है.