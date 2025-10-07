देहरादून का अनुपमा हत्याकांड: पति राजेश गुलाटी को हाईकोर्ट ने सबूत पेश करने को अतिरिक्त समय दिया
राजेश गुलाटी ने पत्नी अनुपमा की हत्या कर शव के 72 टुकड़े किए थे, आजीवन कारावास की सजा मिली है, अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2025 at 8:46 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद राजेश गुलाटी के अधिवक्ता के द्वारा अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया. जिस पर खण्डपीठ ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है.
पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी की याचिका पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी की तरफ से कहा गया कि उनके पास कुछ और सबूत भी हैं, जो पूर्व में सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश नहीं किया जा सके थे. उन सबूतों को पेश करने का समय दिया जाए.
हाईकोर्ट ने राजेश गुलाटी को सबूत पेश करने का मौका दिया: इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की पुनः सुनवाई का उन्हें अवसर देते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई बीते कल आनी सोमवार 6 अक्टूबर को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में हुई.
राजेश गुलाटी ने 2010 में की थी पत्नी अनुपमा की हत्या: मामले के अनुसार राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या 17 अक्टूबर 2010 को की थी. शव को छिपाने के लिए उसने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रिज में डाल दिए थे. 12 दिसम्बर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया, तो हत्या का खुलासा हुआ.
कोर्ट ने राजेश गुलाटी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी: देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को 1 सितम्बर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और 15 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया. जिसमें से 70 हजार राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना.
अनुपमा और राजेश गुलाटी ने 1999 में लव मैरिज की थी: अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या करने का दोषी राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. दोनों ने 1999 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे. अनुपमा हाउस वाइफ थी. 6 साल बाद पति पत्नी अमेरिका से लौटे और देहरादून के प्रकाश नगर इलाके में किराए के मकान में रहने लगे. दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था.
घटना के पीछे ये था बैकग्राउंड: पुलिस की जांच में पता चला था कि 17 अक्टूबर 2010 की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था. राजेश ने गुस्से में अनुपमा को थप्पड़ मारा तो उसका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी. इससे राजेश गुलाटी डर गया. उसने सोचा अगर अनुपमा होश में आकर पुलिस को पास कंप्लेंट कर देगी तो फिर क्या होगा. इस कारण उसने पत्नी अनुपमा की हत्या कर दी थी.
अनुपमा की हत्या के बाद शव के 72 टुकड़े किए थे: पुलिस जांच में राजेश गुलाटी ने खुलासा किया था कि अगले दिन वो बाजार से इलेक्ट्रिक आरी खरीद लाया. इसके बाद उसने अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े किए थे. इन टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर डीप फ्रीजर में रख दिया था. इसके बाद सबूत मिटाने के लिए वो देहरादून के बाहरी इलाकों में पॉलीथिन बैग में रखे टुकड़े फेंकता रहता था.
ऐसे हुआ था अनुपमा की हत्या का खुलासा: अनुपमा और राजेश गुलाटी के जुड़वां बच्चे हैं. वो बच्चों से कहता था कि उनकी मां दिल्ली गई है. अनुपमा हत्याकांड का खुलासा तब हुआ था जब राजेश गुलाटी का साला सुजान कुमार देहरादून आया. सुजान ने जब बहन अनुपमा के बारे में पूछा तो राजेश ने गोलमोल जवाब दिया. इससे उसको कुछ गड़बड़ लगी. उसका शत तब यकीन में बदल गया जब राजेश ने उसे घर के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश की.
घटना का खुलासा होने पर खड़े हो गए थे रौंगटे: इसके बाद सुजान कुमार ने देहरादून के कैंटोनमेंट पुलिस थाने में अपनी बहन अनुपमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी. सुजान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस राजेश गुलाटी के घर पहुंची और वहां छानबीन की तो डीप फ्रीजर में अनुपमा गुलाटी के शरीर के टुकड़े मिल गए और इस रौंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया.
राजेश गुलाटी को मिली थी आजीवन कारावास की सजा: देहरादून की एक स्थानीय अदालत ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजेश गुलाटी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में 2017 में ही चुनौती दी थी. सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को हुई सुनवाई में उनकी तरफ से अपील में इलाज हेतु जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है.
