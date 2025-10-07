ETV Bharat / bharat

देहरादून का अनुपमा हत्याकांड: पति राजेश गुलाटी को हाईकोर्ट ने सबूत पेश करने को अतिरिक्त समय दिया

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद राजेश गुलाटी के अधिवक्ता के द्वारा अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया. जिस पर खण्डपीठ ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी की याचिका पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी की तरफ से कहा गया कि उनके पास कुछ और सबूत भी हैं, जो पूर्व में सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश नहीं किया जा सके थे. उन सबूतों को पेश करने का समय दिया जाए.

हाईकोर्ट ने राजेश गुलाटी को सबूत पेश करने का मौका दिया: इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की पुनः सुनवाई का उन्हें अवसर देते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई बीते कल आनी सोमवार 6 अक्टूबर को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में हुई.

राजेश गुलाटी ने 2010 में की थी पत्नी अनुपमा की हत्या: मामले के अनुसार राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या 17 अक्टूबर 2010 को की थी. शव को छिपाने के लिए उसने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रिज में डाल दिए थे. 12 दिसम्बर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया, तो हत्या का खुलासा हुआ.

कोर्ट ने राजेश गुलाटी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी: देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को 1 सितम्बर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और 15 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया. जिसमें से 70 हजार राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना.

अनुपमा और राजेश गुलाटी ने 1999 में लव मैरिज की थी: अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या करने का दोषी राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. दोनों ने 1999 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे. अनुपमा हाउस वाइफ थी. 6 साल बाद पति पत्नी अमेरिका से लौटे और देहरादून के प्रकाश नगर इलाके में किराए के मकान में रहने लगे. दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था.