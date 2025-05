ETV Bharat / bharat

बच्ची से दुष्कर्म की घटना के विरोध में नैनीताल बंद, प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर कार्यालय घेरा, 65 साल का आरोपी जेल भेजा गया - NAINITAL MINOR GIRL SEXUAL ABUSE

नैनीताल में प्रदर्शन ( Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल बुधवार रात से अशांत है. बुधवार देर शाम एक 65 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप की खबर जब नैनीताल में फैली तो आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए. देर रात काफी हंगामा, तोड़फोड़ और प्रदर्शन हुआ था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था. प्रदर्शनकारी उसे उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे. आज नैनीताल बंद है: रात में पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया था. आज सुबह फिर स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए. आक्रोशित लोग आरोप के घर की ओर निकल गए. नैनीताल की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिये काफी मशक्कत करनी पड़ी. नैनीताल की माल रोड से लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कार्यालय और कोतवाली समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गुस्साए लोगों ने जुलूस निकाला. 65 साल का आरोपी जेल भेजा गया (Video- ETV Bharat)

