नागरोटा विधानसभा उपचुनाव, दिव्याणी राणा बन सकती हैं BJP की मुख्य प्रत्याशी, हरश देव सिंह होंगे कड़ी चुनौती
नागरोटा विधानसभा उपचुनाव में दिव्याणी राणा BJP की मुख्य उम्मीदवार, हरश देव सिंह NPP से चुनौती देंगे, चुनाव 11 नवंबर को होंगे, मुकाबला कड़ा रहेगा.
Published : October 7, 2025 at 7:36 PM IST
जम्मू: चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर की दो खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. इस बार सबसे अधिक ध्यान नागरोटा विधानसभा क्षेत्र पर है, जो पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का गढ़ रहा है. देवेंद्र राणा का निधन पिछले साल 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई.
अब उनके राजनीतिक सफर को उनकी बेटी दिव्याणी राणा आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं. दिव्याणी पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं और उनके लिए चुनौती यह है कि वे अपने पिता के नाम और लोकप्रियता के सहारे ही मतदाताओं का विश्वास जीतें. दिव्याणी ने अपने पिता के निधन के एक महीने बाद ही नागरोटा में लोगों से मिलना शुरू कर दिया था और उन्हें धन्यवाद देते हुए जनसंपर्क बढ़ाया. उन्होंने यह भी महसूस किया कि केवल पिता का नाम उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें खुद भी मेहनत करनी होगी और मतदाताओं को विश्वास में लेना होगा.
मुख्य प्रतिद्वंद्वी होंगे राष्ट्रीय पैंथर्स पार्टी (NPP) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हरश देव सिंह. हरश देव सिंह राजनीतिक अनुभव में मजबूत हैं. उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र से दो बार जीत हासिल की है और पहले पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. भाजपा विरोधी रुख रखने वाले हरश देव सिंह इस बार एनसी-कांग्रेस सरकार का समर्थन लेकर भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं. वे लगातार नागरोटा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और इस सीट को जीतने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं.
अब तक केवल आम आदमी पार्टी (AAP) ने नागरोटा और बडगाम सीटों से अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. राष्ट्रीय कांग्रेस (NC) और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित होने पर भाजपा की स्थिति पर असर पड़ सकता है. यदि कोई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में आता है तो वोटों का विभाजन भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
नागरोटा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं का विशेष हिस्सा है, ज्यादातर गुज्जर समुदाय के. यह समुदाय पिछले वर्षों में राणा परिवार के प्रति वफादार रहा है. दिव्याणी के लिए इस समुदाय का समर्थन हासिल करना बड़ी चुनौती होगी. इसके अलावा क्षेत्र में ब्राह्मण और अनुसूचित जाति मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
चुनाव 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही की जाएगी. फिलहाल भाजपा को दिव्याणी राणा के कैंडिडेसी की स्थिति में बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं रहेगा. राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि हरश देव सिंह का अनुभव और स्थानीय जनसंपर्क भाजपा की बढ़त को चुनौती दे सकता है.
नागरोटा उपचुनाव के परिणाम से जम्मू जिले की राजनीतिक दिशा और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी असर पड़ेगा. यह सीट भाजपा के लिए अपने प्रभाव को बनाए रखने की कसौटी बन सकती है, जबकि हरश देव सिंह और अन्य दल इसे जीतकर राजनीतिक मजबूती हासिल करना चाहते हैं.
