करगिल से लापता हो गयी नागपुर की महिला, पाकिस्तानी मौलाना से ऑनलाइन संपर्क में थी - NAGPUR WOMAN MISSING

कपील नगर पुलिस स्टेशन. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 17, 2025 at 6:56 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 7:15 PM IST 2 Min Read

नागपुर: जम्मू-कश्मीर के करगिल से नागपुर की एक महिला लापता हो गई है. 4 मई से कारगिल में नियंत्रण रेखा (एलओसी) क्षेत्र से लापता है. नागपुर की यह महिला कुछ दिन पहले अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ पर्यटन के उद्देश्य से कश्मीर गई थी. मां के लापता होने के बाद बेटे ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. नागपुर शहर के कपिल नगर थाना क्षेत्र की रहनेवाली है. लापता महिला की मां ने उसके पाकिस्तानी मौलाना से संबंध होने के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जांच में पता चला है कि महिला का पाकिस्तान के मौलाना से ऑनलाइन परिचय कराया गया था. उसी धर्मगुरू से मिलने के उद्देश्य से कारगिल गई थी. यह भी आशंका जतायी जा रही है कि वह एलओसी पार कर गयी होगी. जांच में यह भी पता चला है कि यह महिला पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी धर्मगुरु से मिलने की कोशिश कर रही थी. सतीश आडे, पुलिस निरीक्षक. (ETV Bharat)

महिला ने कुछ महीने पहले अमृतसर के अटारी चेक पोस्ट से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी. उस समय उसे भारतीय सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया था. कुछ दिन जेल में बिताने के बाद महिला को वापस नागपुर भेज दिया गया. पता चला है कि यह महिला 4 मई को अपने 12 साल के बेटे के साथ फिर से कश्मीर गई थी. वह कारगिल के आखिरी गांव 'हुंदरमन' में गई थी. उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा. जब महिला काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो स्थानीय लोगों ने 12 साल के बेटे को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. महिला के भाई को कश्मीर पुलिस का फोन आया, जिसमें कहा गया कि वे जल्द ही बच्चे को वापस लाने के लिए कश्मीर जाएंगे. फिलहाल बच्चा, पुलिस के पास है. यह बात भी सामने आ रही है कि लापता महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. नागपुर के सरकारी मानसिक अस्पताल में इलाज चल रहा है. नागपुर से निकलते समय उसने अपने परिवार को कोई जानकारी नहीं दी. लापता महिला की मां ने बताया कि अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी. इसे भी पढ़ेंः Bengaluru Crime News : छह महीने पहले घर से निकली थी महिला, पुलिस को मिली कंकाल

