नागपुर विश्वविद्यालय: 'गिनीज' रिकॉर्ड बनाकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को दी अनोखी श्रद्धांजलि

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज द्वारा दिए गए करुणा, मानवता, भाईचारा, एकता, देशभक्ति और 'युवाओं को औद्योगिक, साहसी और सशक्त होना चाहिए' के ​​संदेश को विद्यार्थियों सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अनूठे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, प्रसिद्ध हास्य कलाकार भरत गणेशपुरे, राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल उपस्थित थे.

कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, विद्यार्थी विकास विभाग, क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यासन द्वारा जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन के पास मैदान में किया गया. विश्वविद्यालय ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कुल 4 विश्व रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनाया.

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर विश्वविद्यालय में समूह में विश्वविद्यालय गीत 'या भारतत बंधुभव नित्य वासु दे वर्चि आसा दे...' गाकर 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बनाते हुए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को श्रद्धांजलि दी गयी. तुकडोजी महाराज की 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सामूहिक विश्वविद्यालय गीत गायन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए.

कुल 52 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने इस पहल में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया. 16 हजार से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे और 15 हजार से ज़्यादा छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भाग लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया. विश्वविद्यालय ने एक ही गीत गाते हुए लोगों के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो एल्बम का 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' दर्ज कराया.

'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' का प्रमाणपत्र. (ETV Bharat)

इस तरह के आयोजन में, विश्वविद्यालय ने शनिवार को 5,000 लोगों द्वारा एक साथ एक गीत गाए जाने के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इस कार्यक्रम में 15,402 छात्रों ने भाग लिया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की प्रतिनिधि एम्मा ब्रेन ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' की घोषणा की. कुलपति डॉ. माधवी खोडे चावरे (आईएएस) ने आयोजन समिति को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज द्वारा दिया गया मानवता और राष्ट्रीय एकता का संदेश आज और अधिक प्रासंगिक हो गया है, जब विश्व संघर्ष के कगार पर है. गडकरी ने कहा, "विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए गीत के माध्यम से राष्ट्रसंत ने मानवता की एक सुंदर भावना दी है. कोई भी धर्म, जाति या संप्रदाय मानवता के धर्म से बड़ा नहीं है. आइए हम मानवता के धर्म का पालन करें, यही राष्ट्रसंत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी."

श्रद्धांजलि सभा में मौजूद अतिथिगण. (ETV Bharat)

