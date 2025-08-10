Essay Contest 2025

नागपुर से पुणे के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू, 12 घंटे में 881 किमी दूरी करेगी तय - NAGPUR TO PUNE VANDE BHARAT

नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन होगी. यह 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

Nagpur to Pune Vande Bharat train
नागपुर-पुणे के लिए वंदे भारत ट्रेन. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 1:18 PM IST

नागपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से अजनी (नागपुर)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ ही, उन्होंने केएसआर बेंगलुरु-बेलगाम और श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई. इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. वहीं, नागपुर रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे.

किसे होगा लाभ: महाराष्ट्र को अजनी (नागपुर) से पुणे के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस मिली. यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो उस क्षेत्र को मिली है जो अभी तक वर्धा और मनमाड के बीच वंदे भारत सेवा से वंचित है. अजनी (नागपुर) से पुणे वंदे भारत सेवा व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोज़गार के लिए तेज़ी से विकसित हो रहे इन दो महानगरों के बीच यात्रा को बढ़ावा देगी. इससे व्यापारियों, छात्रों, कर्मचारियों और पर्यटकों को लाभ होगा.

Nagpur to Pune Vande Bharat train
नागपुर-पुणे के लिए वंदे भारत ट्रेन. (ETV Bharat)

सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस: नागपुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन होगी. यह 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यह महाराष्ट्र में 12 वीं वंदे भारत ट्रेन है. यह ट्रेन वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगांव, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर और दौंड कॉर्ड लाइन मार्ग पर चलेगी. ट्रेन में कुल 8 कोच होंगे, जिनमें से 1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 7 चेयर कार कोच होंगे. एक बार में 590 यात्रियों को ले जा सकेगा.

नागपुर-पुणे शहरों को जोड़ने वाली विशेषताएं: नागपुर को 'ऑरेंज सिटी' के नाम से जाना जाता है. साथ ही, नागपुर मध्य भारत में हेल्थकेयर सिटी के रूप में भी प्रसिद्ध है. यह महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है. नागपुर भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन से भी जुड़ा हुआ शहर है. बाबासाहेब ने दीक्षा के समय बौद्ध धर्म अपना लिया था और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं.

रामटेक का प्राचीन श्री राम मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल यहीं हैं. एम्स जैसे कई प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान विदर्भ के रोगियों की सेवा कर रहे हैं. नागपुर को "भारत की बाघ राजधानी" कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं.

Nagpur to Pune Vande Bharat train
नागपुर-पुणे के लिए वंदे भारत ट्रेन में सवार बच्चे. (ETV Bharat)

नियमित सेवा विवरण इस प्रकार हैं: ट्रेन संख्या 26101 पुणे-अजनी (नागपुर) वंदे भारत एक्सप्रेस दिनांक 11.08.2025 से सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) पुणे से सुबह 06:25 बजे प्रस्थान करेगी. शाम 18:25 बजे अजनी पहुंचेगी. जबकि ट्रेन संख्या 26102 अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस दिनांक 12.08.2025 से सप्ताह में 6 दिन (सोमवार को छोड़कर) अजनी से सुबह 09:50 बजे प्रस्थान करेगी. रात 21:50 बजे पुणे पहुंचेगी.

