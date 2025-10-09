ETV Bharat / bharat

आर्मस्ट्रांग हत्याकांड के मुख्य आरोपी नागेंद्रन की चेन्नई के अस्पताल में निधन

चेन्नई: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता आर्मस्ट्रांग हत्याकांड के मुख्य आरोपी पी नागेंद्रन उर्फ ​​'राउडी' नागेंद्रन का गुरुवार को सरकारी स्टेनली अस्पताल में बीमारी के कारण निधन हो गया. आर्मस्ट्रांग की पिछले साल 5 जुलाई को पेरम्बूर में हत्या कर दी गई थी. 'राउडी' नागेंद्रन को गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था.

नागेंद्रन उत्तरी चेन्नई में कई अपराधों में शामिल था. उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं, जिनमें पांच हत्या के मामले और 14 हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं. स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल अरविंद ने कहा कि, संक्रमण बढ़ने के कारण आज सुबह नागेंद्रन की तबीयत बिगड़ गई. उसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था.

आर्मस्ट्रांग हत्याकांड में उसके बेटे अश्वत्थामन को भी गिरफ्तार किया गया है. हत्या के मामले में गिरफ्तार होने और पुझल जेल से रिहा होने के बाद, नागेंद्रन को फेफड़ों की समस्या आ गई थी. उसके बाद उसे सरकारी स्टेनली अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था. तब से उसका वहीं इलाज चल रहा था.

उनकी पत्नी का फेफड़ा (Lung) दान करके उनमें प्रत्यारोपित किया गया था. लेकिन डॉक्टर फिर भी नागेंद्रन ठीक नहीं कर पाए. सर्जरी के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक और फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए अदालत से आदेश प्राप्त किया गया. यह सर्जरी तांबरम के एक निजी अस्पताल में होनी थी.