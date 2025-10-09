ETV Bharat / bharat

आर्मस्ट्रांग हत्याकांड के मुख्य आरोपी नागेंद्रन की चेन्नई के अस्पताल में निधन

स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुताबिक, संक्रमण बढ़ने के कारण आज सुबह नागेंद्रन की तबीयत बिगड़ गई.

Nagendran
आर्मस्ट्रांग (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता आर्मस्ट्रांग हत्याकांड के मुख्य आरोपी पी नागेंद्रन उर्फ ​​'राउडी' नागेंद्रन का गुरुवार को सरकारी स्टेनली अस्पताल में बीमारी के कारण निधन हो गया. आर्मस्ट्रांग की पिछले साल 5 जुलाई को पेरम्बूर में हत्या कर दी गई थी. 'राउडी' नागेंद्रन को गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था.

नागेंद्रन उत्तरी चेन्नई में कई अपराधों में शामिल था. उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं, जिनमें पांच हत्या के मामले और 14 हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं. स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल अरविंद ने कहा कि, संक्रमण बढ़ने के कारण आज सुबह नागेंद्रन की तबीयत बिगड़ गई. उसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था.

आर्मस्ट्रांग हत्याकांड में उसके बेटे अश्वत्थामन को भी गिरफ्तार किया गया है. हत्या के मामले में गिरफ्तार होने और पुझल जेल से रिहा होने के बाद, नागेंद्रन को फेफड़ों की समस्या आ गई थी. उसके बाद उसे सरकारी स्टेनली अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था. तब से उसका वहीं इलाज चल रहा था.

उनकी पत्नी का फेफड़ा (Lung) दान करके उनमें प्रत्यारोपित किया गया था. लेकिन डॉक्टर फिर भी नागेंद्रन ठीक नहीं कर पाए. सर्जरी के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक और फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए अदालत से आदेश प्राप्त किया गया. यह सर्जरी तांबरम के एक निजी अस्पताल में होनी थी.

हालांकि, फेफड़ा दानकर्ता मिलने में देरी के कारण, नागेंद्रन का इलाज स्टेनली अस्पताल में जारी रहा. कुछ दिन पहले अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर नागेंद्रन को जेल वार्ड से गहन चिकित्सा इकाई में ट्रांसफर कर दिया गया था.

आज सुबह अचनाक नागेंद्रन की हालत फिर बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर के ज़रिए कृत्रिम सांस दिया गया. स्टेनली सरकारी अस्पताल के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि नागेंद्रन का दोपहर 1.10 बजे निधन हो गया. आर्मस्ट्रांग हत्याकांड में जेल में बंद अश्वत्थामन को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग करने पर जमानत मिल गई है.

ये भी पढ़ें: Armstrong Murder Case: बीएसपी नेता की हत्या मामले में CBI जांच का आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGENDRAN DIES IN CHENNAI HOSPITALARMSTRONG MURDER CASEPRIME ACCUSEDCHENNAI HOSPITALNAGENDRAN DIES IN CHENNAI HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.