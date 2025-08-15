चेन्नई: नागालैंड के राज्यपाल एल. गणेशन का शुक्रवार को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था.

गणेशन को 8 अगस्त की सुबह अपने घर पर फिसलकर गिरने के कारण चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान ही उन्होंने आज शाम 6.23 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

बता दें कि ला. गणेशन का पूरा नाम ला गणेशन अय्यर हैं, जिनका जन्म 16 फरवरी 1945 को हुआ था. गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था. इससे पहले गणेशन 27 अगस्त 2021 से 19 फरवरी 2023 तक मणिपुर के 17वें राज्यपाल और 28 जुलाई 2022 से 17 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) की भूमिका निभा चुके हैं.

