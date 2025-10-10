9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पैर में लगी गोली
कर्नाटक के मैसूर में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 10, 2025 at 5:18 PM IST
मैसूर: कर्नाटक के मैसूर में दशहरा के दौरान गुब्बारे और अन्य सामान बेचने अपने परिवार के साथ आई 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जब आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए मैसूर लाया जा रहा था, तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि गोली लगने से घायल आरोपी को केआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने चामराजनगर जिले के कोल्लेगल से आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार करने के बाद उसे मैसूर ले आई और प्रारंभिक पूछताछ की. बाद में, पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसे उसके गृहनगर सिद्धलिंगपुरा ले गए और वापस लौट रहे थे. इसी दौरान, उसने मेटागल्ली के पास भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी. इस कार्रवाई के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
शेड के पास मिला था बच्ची का शव
बुधवार रात एक परिवार के 8 सदस्य एक शेड में सो रहे थे. उसी दौरान उनके साथ मौजूद 9 साल की बच्ची लापता हो गई, जिसकी जानकारी गुरुवार सुबह परिवार को हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. बाद में बच्ची का शव शेड के पास मिला. बच्ची के माता-पिता ने शिकायत की थी कि किसी ने रात में उनकी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की.
शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कार्तिक को कोल्लेगल से गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस के अनुसार, दशहरा उत्सव के दौरान गुब्बारे और अन्य छोटी-मोटी चीजें बेचने के लिए कलबुर्गी से लगभग 50 परिवार मैसूर आए थे. उन्होंने मैसूर पैलेस, प्रदर्शनी मैदान, चामुंडी हिल, देवराज उर्स रोड और देवराज मार्केट जैसे लोकप्रिय दशहरा स्थलों के पास अस्थायी शेड बनाए थे.
मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर का बयान
मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. जब उसे लाया जा रहा था, तो उसने पुलिस कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने उसे चेतावनी दी, फिर भी उसने वहां मौजूद बोतल उठा ली और पुलिस पर हमला कर दिया. इस समय, पुलिस ने उसे फिर से चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलाई. जब आरोपी ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसे पैर में गोली मार दी गई.
उन्होंने बताया, "आरोपी की पहचान कार्तिक के रूप में हुई है. उसने सिद्धलिंगपुरा का रहने वाला होने का दावा किया है. लेकिन उसे दो साल से वहां नहीं देखा गया है. वह कोल्लेगल का रहने वाला है और बस क्लीनर का काम करता है. वह कोल्लेगल जाने वाली एक निजी बस की सफाई करता था. वह उसी बस में सफर करता था. उसके खिलाफ पहले से ही दो मामले दर्ज हैं. वह फिलहाल जमानत पर बाहर था.
पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने बताया, "उसने बच्ची को उस समय उठाया जब वह अपने परिवार के साथ शेड में सो रही थी और यह कृत्य किया. जब बच्ची के माता-पिता सुबह उठे, तो उन्हें पता चला कि बच्ची गायब है. बाद में, बच्ची शेड के पास मृत पाई गई. माता-पिता ने इसकी शिकायत की थी. POCSO और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है."
