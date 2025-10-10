ETV Bharat / bharat

9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पैर में लगी गोली

मैसूर: कर्नाटक के मैसूर में दशहरा के दौरान गुब्बारे और अन्य सामान बेचने अपने परिवार के साथ आई 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जब आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए मैसूर लाया जा रहा था, तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि गोली लगने से घायल आरोपी को केआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने चामराजनगर जिले के कोल्लेगल से आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार करने के बाद उसे मैसूर ले आई और प्रारंभिक पूछताछ की. बाद में, पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसे उसके गृहनगर सिद्धलिंगपुरा ले गए और वापस लौट रहे थे. इसी दौरान, उसने मेटागल्ली के पास भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी. इस कार्रवाई के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

शेड के पास मिला था बच्ची का शव

बुधवार रात एक परिवार के 8 सदस्य एक शेड में सो रहे थे. उसी दौरान उनके साथ मौजूद 9 साल की बच्ची लापता हो गई, जिसकी जानकारी गुरुवार सुबह परिवार को हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. बाद में बच्ची का शव शेड के पास मिला. बच्ची के माता-पिता ने शिकायत की थी कि किसी ने रात में उनकी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. उन्होंने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की.

शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कार्तिक को कोल्लेगल से गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, दशहरा उत्सव के दौरान गुब्बारे और अन्य छोटी-मोटी चीजें बेचने के लिए कलबुर्गी से लगभग 50 परिवार मैसूर आए थे. उन्होंने मैसूर पैलेस, प्रदर्शनी मैदान, चामुंडी हिल, देवराज उर्स रोड और देवराज मार्केट जैसे लोकप्रिय दशहरा स्थलों के पास अस्थायी शेड बनाए थे.