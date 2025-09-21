ETV Bharat / bharat

विश्व प्रसिद्ध मैसूरु दशहरा कल से, पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन

मैसूरु दशहरा कल (22 सितंबर) से शुरू होगा. बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक इसका उद्घाटन करेंगी.

विश्व प्रसिद्ध मैसूरु दशहरा कल से (ETV Bharat)
Published : September 21, 2025 at 3:29 PM IST

बेंगलुरु: विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा महोत्सव-2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक 22 सितंबर को शुभ 'वृश्चिक लग्न' के दौरान, यहाँ चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, मैसूर और उसके राजघरानों की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा करके उत्सव का उद्घाटन करेंगी.

इस बीच रत्नजड़ित सिंहासन के उत्तराधिकारी, राजपरिवार के यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार, सोमवार (22 सितंबर) सुबह से विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस में एक निजी दरबार लगाना शुरू करेंगे.

इस वर्ष का दशहरा उत्सव चंद्र कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर से 'विजयादशमी' तक तक चलेगा. उद्घाटन समारोह में लेखिका बानू मुश्ताक के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके कई कैबिनेट सहयोगी, वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद रहेंगे. दशहरा, इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जो तत्कालीन मैसूर राजवंश के शाही संरक्षण में जन-जन के उत्सव के रूप में विकसित हुआ था. आजकल, यह उत्सव कर्नाटक सरकार के तत्वावधान में मनाया जाता है.

मैसूरु दशहरा (ETV Bharat)

विश्व प्रसिद्ध 'जंबू सवारी' विजयादशमी के दिन सोने से मढ़े हौदे में रखी देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को ले जाने वाले सजे-धजे हाथियों का जुलूस 2 अक्टूबर को उत्सव का समापन होगा. 'अभिमन्यु' नाम का हाथी, जो 2020 से 750 किलो का हौदा ढो रहा है, इस वर्ष भी यह हाथी यही दायित्व निभाएगा.

विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
नवरात्रि के इन शुभ दिनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान मैसूर के महल, प्रमुख सड़कों, मोड़ों या वृत्तों और इमारतों को रोशनी से जगमगाकर सुशोभित किया जाएगा, जिसे प्यार से 'दीपलंकारा' कहा जाता है.

इस साल दशहरा के दौरान विभिन्न मंचों पर राज्य भर से कलाकारों सहित बड़ी संख्या में कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा लोगों को आकर्षित करने वाले दर्जनों कार्यक्रम जैसे- भोजन मेला, पुष्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसान दशहरा, महिला दशहरा, युवा दशहरा, बाल दशहरा और कविता पाठ भी आयोजित किए जाएंगे.

हालांकि, रोशनी से जगमगाते अंबाविलास महल के सामने होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे, क्योंकि यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रशंसित कलाकारों के प्रदर्शन का मुख्य स्थल होगा. इन कार्यक्रमों के अलावा, प्रसिद्ध दशहरा जुलूस (जंबू सवारी), मशाल जुलूस और मैसूर दशहरा प्रदर्शनी भी उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं.

मैसूरु दशहरा (ETV Bharat)

महल में राजपरिवार की शरण नवरात्रि
सिंहासन को महल के स्ट्रांग रूम से निकालकर शीशे के टैंक में स्थापित कर दिया गया है. सोमवार सुबह सिंह को सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा. फिर चामुंडी टैंक में यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार के लिए कंकणाधरन समारोह आयोजित किया जाएगा.

सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर महल परिसर में कोडी सोमेश्वर मंदिर के पास शुभ वाद्य यंत्रों के साथ धार्मिक पूजा अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे. कलश धारण करने वाली महिलाओं को पट्टा आने (शाही हाथी), घोड़े और गाय के साथ सावरी तालाब के पास लाया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी. 22 से 29 सितंबर तक एक निजी दरबार आयोजित किया जाएगा.

यदुवीर वाडियार 29 सितंबर को सुबह सरस्वती पूजा करेंगे. निजी दरबार उसी रात समाप्त हो जाएगा. निजी दरबार के बाद कन्नडी थोट्टी (तालाब) में रात्रि पूजा होगी. शस्त्र पूजा के दिन, सुबह 6 बजे चंडी होम शुरू होगा. सुबह साढ़े सात से 7 बजकर 42 मिनट के बीच पट्टा कत्थी (तलवार) सहित निजी हथियारों को महल से कोडी सोमेश्वर मंदिर लाया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक कल्याण मंडप में तलवार और निजी शस्त्रों की पूजा की जाएगी. उसी शाम यदुवीर वाडियार कंकणा विसर्जन करेंगे. 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे विजयादशमी पूजा की जाएगी. विजय यात्रा सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी. सभी पूजाएं पूरी होने के बाद जम्बू सवारी का उद्घाटन किया जाएगा.

मैसूरु दशहरा (ETV Bharat)

सिंहासन पर आरोहण
निजी दरबार के लिए, महल के पुजारी, महल परिसर के मंदिर, चामुंडीबेट्टा स्थित महल कुलदेवी चामुंडेश्वरी मंदिर, उत्तानहल्ली मरम्मा, नंजनगुड स्थित श्रीकंठेश्वर, श्रीरंगपटना स्थित रंगनाथस्वामी और मेलुकोटे स्थित चुलुवनारायण स्वामी मंदिर पवित्र जल सिंहासन पर लाएंगे और पूजा करेंगे. यदुवीर प्रोक्षण और पूजा के बाद सिंहासन पर आरोहण करेंगे.

यदुवीर चामुंडी तालाब से कन्नडी तालाब में लाई गई चामुंडेश्वरी प्रतिमा को प्रणाम करेंगे और सिंहासनारूढ़ होंगे. सिंहासन से उतरने से पहले वे उस पर खड़े होकर सलामी देंगे. राजगीत 'कयौ श्री गौरी' बजाने के बाद राजपरिवार के सदस्य अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके अलावा, पुलिस बैंड द्वारा महागणपतिम, सरस्वती भगवतीम, ऐगिरि नंदिनी, विजयाम्बिके, श्री चामुंडेश्वरी सहित विभिन्न संगीत बजाए जाएंगे.

यदुवीर का 11वां निजी दरबार
यदुवीर के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार का यह 11वां निजी दरबार है. यह दूसरी बार भी है जब यदुवीर सांसद के रूप में दरबार लगा रहे हैं. उनके सिंहासनारूढ़ होने के बाद, उनकी पत्नी त्रिशिका कुमारी वाडियार यदुवीर की रक्षा करती हैं और उनकी पूजा करती हैं.

यह भी पढ़ें- '31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो बेंगलुरु', सीएम सिद्धारमैया का आदेश, कहा- लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए

