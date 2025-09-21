ETV Bharat / bharat

विश्व प्रसिद्ध मैसूरु दशहरा कल से, पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन

विश्व प्रसिद्ध मैसूरु दशहरा कल से ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 21, 2025 at 3:29 PM IST 5 Min Read

बेंगलुरु: विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा महोत्सव-2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक 22 सितंबर को शुभ 'वृश्चिक लग्न' के दौरान, यहाँ चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, मैसूर और उसके राजघरानों की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा करके उत्सव का उद्घाटन करेंगी. इस बीच रत्नजड़ित सिंहासन के उत्तराधिकारी, राजपरिवार के यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार, सोमवार (22 सितंबर) सुबह से विश्व प्रसिद्ध मैसूर पैलेस में एक निजी दरबार लगाना शुरू करेंगे. इस वर्ष का दशहरा उत्सव चंद्र कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर से 'विजयादशमी' तक तक चलेगा. उद्घाटन समारोह में लेखिका बानू मुश्ताक के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके कई कैबिनेट सहयोगी, वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद रहेंगे. दशहरा, इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जो तत्कालीन मैसूर राजवंश के शाही संरक्षण में जन-जन के उत्सव के रूप में विकसित हुआ था. आजकल, यह उत्सव कर्नाटक सरकार के तत्वावधान में मनाया जाता है. मैसूरु दशहरा (ETV Bharat) विश्व प्रसिद्ध 'जंबू सवारी' विजयादशमी के दिन सोने से मढ़े हौदे में रखी देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को ले जाने वाले सजे-धजे हाथियों का जुलूस 2 अक्टूबर को उत्सव का समापन होगा. 'अभिमन्यु' नाम का हाथी, जो 2020 से 750 किलो का हौदा ढो रहा है, इस वर्ष भी यह हाथी यही दायित्व निभाएगा. विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

नवरात्रि के इन शुभ दिनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान मैसूर के महल, प्रमुख सड़कों, मोड़ों या वृत्तों और इमारतों को रोशनी से जगमगाकर सुशोभित किया जाएगा, जिसे प्यार से 'दीपलंकारा' कहा जाता है. इस साल दशहरा के दौरान विभिन्न मंचों पर राज्य भर से कलाकारों सहित बड़ी संख्या में कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा लोगों को आकर्षित करने वाले दर्जनों कार्यक्रम जैसे- भोजन मेला, पुष्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसान दशहरा, महिला दशहरा, युवा दशहरा, बाल दशहरा और कविता पाठ भी आयोजित किए जाएंगे. हालांकि, रोशनी से जगमगाते अंबाविलास महल के सामने होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे, क्योंकि यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रशंसित कलाकारों के प्रदर्शन का मुख्य स्थल होगा. इन कार्यक्रमों के अलावा, प्रसिद्ध दशहरा जुलूस (जंबू सवारी), मशाल जुलूस और मैसूर दशहरा प्रदर्शनी भी उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं.