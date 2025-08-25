बेंगलुरु: चामुंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में भव्य पूजा के साथ 22 सितंबर 2025 को मैसूर दशहरा उत्सव शुरू होगा. इसके उत्सव के उद्धाटन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को चुनने के राज्य सरकार के फैसले से सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है.

मैसूर के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा से निष्कासित विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है, क्योंकि दशहरा हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है और केवल हिंदू धार्मिक परंपरा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को ही इसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.

रविवार को मैसूर में मीडिया से बात करते हुए सिम्हा ने कहा कि वह बानू के चयन पर इसलिए सवाल नहीं उठा रहे हैं कि वह मुस्लिम हैं या उनकी धार्मिक आस्था है, बल्कि इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दशहरा हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है, न कि धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक.

उन्होंने कहा, "मैं बानू की साहित्यिक उपलब्धियों का बहुत सम्मान करता हूं. पूरे भारत को उन पर गर्व है. लेकिन उनका चयन सही नहीं था." उन्होंने कहा कि देवी चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा के बाद दशहरा उत्सव की शुरुआत होगी.

उन्होंने कहा, "क्या बानू देवी चामुंडेश्वरी की दिव्यता में विश्वास करती हैं? क्या उन्होंने कभी यह दर्शाया है कि वह देवी की भक्त हैं? अगर नहीं, तो आप उन्हें उद्घाटन समारोह में क्यों बुला रहे हैं? यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है कि कोई जाकर फीता काट दे."

मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले यतनाल ने कहा कि बानू का चयन हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा, "इस्लाम मूर्ति पूजा के विरुद्ध है तथा एक ईश्वर और एक धर्मग्रंथ में विश्वास करता है. बानू को अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि क्या वह इस्लाम की शिक्षाओं पर विश्वास करती हैं या वह इस बात से सहमत हैं कि सभी विश्वास अंततः मोक्ष की ओर ले जाएंगे."

यतनाल ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, "इस स्पष्टता के बिना, उनकी ओर से दशहरा का उद्घाटन करना सही नहीं है." इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दशहरा उत्सव के तहत आयोजित साहित्यिक कार्यक्रमों या कविता पाठ का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

वहीं समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा, जो मैसूरु जिला मंत्री भी हैं, ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा, " दशहरा उत्सव कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें सभी शामिल हैं. इसलिए बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने बुकर पुरस्कार जीतकर भारत, विशेषकर कर्नाटक का नाम रोशन किया है."

उन्होंने कहा, "आप बानू को एक भारतीय महिला के रूप में देखना चाहते हैं, या आप उन्हें (उनके धर्म के आधार पर) अलग-थलग करना चाहते हैं. दशहरा एक नाडा हब्बा (भूमि का त्योहार या राज्य का त्यौहार) है, और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए."

इसी क्रम में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भाजपा के तर्क को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "क्या कवि निसार अहमद ने पहले दशहरा का उद्घाटन नहीं किया था? सर मिर्ज़ा इस्माइल मैसूर प्रांत के दीवान थे. भाजपा सोच सकती है कि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन यह नाडा हब्बा है और इसमें भाग लेने के लिए सभी का स्वागत है."

उन्होंने भाजपा के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बानू मुश्ताक देवी चामुंडेश्वरी में विश्वास नहीं रखतीं. उन्होंने पूछा, "चाहे कोई चामुंडेश्वरी में आस्था रखता हो या नहीं. लेकिन हम सभी को आमंत्रित करेंगे. उनके तर्क के अनुसार, क्या आप समाज के एक वर्ग को बाहर रखकर यह त्योहार मनाएंगे?"

