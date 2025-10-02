ETV Bharat / bharat

मैसूर दशहरा उत्सव: विजयादशमी पर निकली भव्य शोभायात्रा, जंबू सवारी देखने को उमड़ी भीड़

मैसूर में दशहरा उत्सव पर भव्य जंबू सवारी निकाली गई. हाथी 'अभिमन्यु' के नेतृत्व में लगभग एक दर्जन सजे-धजे हाथियों का जुलूस निकाला गया.

mysuru dasara celebrations thousands of people witnessed Jamboo Savari on Vijayadashami 2025
मैसूर दशहरा उत्सव: विजयादशमी पर निकली भव्य शोभायात्रा, जंबू सवारी देखने को उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
मैसूर: देश भर में विजयादशमी धूमधाम से मनाई थी. इस अवसर कर्नाटक के महलों के शहर मैसूर में भव्य शोभायात्रा (जंबू सवारी) निकाली गई और इसके साथ 11 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का समापन हुआ. भव्य शोभायात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कई मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दोपहर 1 बजे से 1.18 बजे के बीच भव्य अंबा विलास पैलेस के बलराम द्वार पर शुभ "धनुर लग्न" के दौरान 'नंदी ध्वज' की पूजा के साथ हुई. पूजा के बाद सिद्धारमैया ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं.

मैसूर में हजारों लोगों ने 'जंबू सवारी' देखी, जिसमें 'अभिमन्यु' (कुमकी हाथी) के नेतृत्व में लगभग एक दर्जन सजे-धजे हाथियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें मैसूर और उसके राजघरानों की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को सोने से जड़े 750 किलोग्राम के हौदे या "अंबरी" पर रखा गया था.

मैसूर दशहरा
मैसूर दशहरा (ETV Bharat)

विभिन्न जिलों से आए कलाकारों या सांस्कृतिक समूहों और झांकियों से युक्त इस शोभायात्रा ने क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करते हुए लगभग पांच किलोमीटर की दूरी तय की और बन्नीमंतपा में समापन हुआ. सरकारी विभागों की विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों और सामाजिक संदेशों को दर्शाती झांकियां भी इस शोभायात्रा का हिस्सा थीं. हल्की बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोग शोभायात्रा मार्ग पर कतारों में खड़े थे.

विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव के आखिरी दिन निकली भव्य शोभायात्रा
विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव के आखिरी दिन निकली भव्य शोभायात्रा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मैसूर राजपरिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गुरुवार शाम 4.42 बजे से 5.06 बजे के बीच शुभ "कुंभ लग्न" के दौरान हौदे में रखी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा कर 'जंबू सवारी' को हरी झंडी दिखाई. हाथी अभिमन्यु, जो छठी बार हौदे में देवी को ले जा रहा है, 'कुमकी' हाथियों - कावेरी और रूपा - के साथ विशेष रूप से बनाए गए मंच पर पहुंचा, जहां से गणमान्य व्यक्तियों ने देवी को पुष्प अर्पित किए.

विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव के आखिरी दिन निकली भव्य शोभायात्रा
विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव के आखिरी दिन निकली भव्य शोभायात्रा (ETV Bharat)

कर्नाटक में दशहरा 'नाडा हब्बा' (राज्य उत्सव) के रूप में मनाया जाता है. इस साल दशहरा उत्सव में राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन हुआ, जो शाही ठाठ-बाट और वैभव की याद दिलाता है.

दशहरा जुलूस "विजयादशमी" के दिन निकाला जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. पुराने दिनों में, मैसूर के राजा अपने भाई और भतीजे के साथ हौदे में बैठते थे. जयचामाराजेंद्र वाडियार मैसूर के अंतिम शाही राजा थे जिन्होंने हौदा की सवारी की थी.

हौदा में देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति
हौदा में देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति (ETV Bharat)

दशहरा जुलूस की परंपरा आज भी जारी है, लेकिन अब राजाओं के बजाय, मैसूर शहर की अधिष्ठात्री देवी, देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को हौदा में जुलूस के रूप में ले जाया जाता है. 750 किलो के हौदा का मूल भाग लकड़ी का बताया जाता है, लेकिन उस पर 80 किलो सोना चढ़ा हुआ है.

महल में, परंपराओं का पालन करते हुए, पूर्व राजपरिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार ने भव्य पोशाक पहनकर अंबा विलास महल से परिसर के भीतर स्थित भुवनेश्वरी देवी मंदिर तक 'विजय यात्रा' निकाली, जहां उन्होंने दिन में पहले 'शमी' वृक्ष की विशेष पूजा की.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने देवी चामुंडेश्वरी पर पुष्प वर्षा की
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने देवी चामुंडेश्वरी पर पुष्प वर्षा की (ETV Bharat)

मैसूर शहर में नवरात्रि के अंतिम 10 शुभ दिनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और महल, प्रमुख सड़कों, मोड़ों या मंडलों और मैसूरु की इमारतों को रोशनी से जगमगाया गया, जिसे प्यार से "दीपलंकारा" कहा जाता है. साथ ही विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए.

