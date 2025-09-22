ETV Bharat / bharat

बानू मुश्ताक ने मैसूरु दशहरा उत्सव का किया उद्घाटन, पूजा भी की

पूजा करतीं बानू मुश्ताक. ( ETV Bharat )

Published : September 22, 2025 at 1:10 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 1:23 PM IST

मैसूर: प्रसिद्ध मैसूरु दशहरा उत्सव सोमवार 22 सितंबर से धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक ने आज मैसूर के चामुंडी हिल्स में प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह में मुश्ताक के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री तथा अन्य लोग मौजूद थे. बानू मुश्ताक ने यहां चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति पर पुष्प वर्षा कर शुभ "वृश्चिक लग्न" के दौरान उत्सव का उद्घाटन किया. इससे पहले, मुश्ताक ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और उद्घाटन से पहले देवी, जिन्हें "नाढ देवता" (राज्य देवता) कहा जाता है, की पूजा की. दशहरा उत्सव का उद्घाटन करतीं बानू मुश्ताक व अन्य. (ETV Bharat) 'नाडा हब्बा' (राज्य उत्सव) के रूप में मनाया जाने वाला 11 दिवसीय दशहरा या 'शरण नवरात्रि' उत्सव इस वर्ष भव्य होने की उम्मीद है, जिसमें कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के साथ-साथ शाही ठाठ-बाट और गौरव की यादें भी दिखाई देंगी. नवरात्रि के इन शुभ दिनों के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

