ETV Bharat / bharat

रहस्यमयी विस्फोट में बच्चे की मौत, 10 घायल, CM सिद्धारमैया ने मुआवजे का किया ऐलान - BLAST IN BENGALURU

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार मृतक लड़के के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी और घायलों का इलाज कराया जाएगा.

blast
घर में रहस्यमयी विस्फोट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित एक घर में शुक्रवार सुबह रहस्यमयी विस्फोट हुआ. विल्सन गार्डन थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. मृतक का नाम मुबारक बताया जा रहा है, जिससे उम्र 10 साल है.

पुलिस ने बताया कि घटना में कस्तूरम्मा,सरसम्मा, सबरीना बानू, फातिमा, कायाला, सुब्रह्मणी, शेख नजीब उल्लाह और अन्य घायल हो गए, जिनका विक्टोरिया और संजय गांधी सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

घटना की जांच जारी
यह घटना आज सुबह करीब आठ बजे विल्सन गार्डन के चिन्नय्यापल्या स्थित श्रीराम कॉलोनी के एक घर में हुई. शुरुआत में स्थानीय लोगों को सिलेंडर फटने का शक हुआ. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि विस्फोट रहस्यमय तरीके से हुआ था. फिलहाल, SOCO और फॉरेंसिल लैब की टीमें मौके पर मौजूद हैं और घटना की जांच कर रही हैं.

जानकारी के मुताबिक रहस्यमयी विस्फोट में पांच-छह घर नष्ट हो गए हैं. यहां श्रीराम कॉलोनी के रिहायशी इलाके में छोटे-छोटे घर हैं और जिस घर में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास के घर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. पुलिस विस्फोट के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है.

घर में रहस्यमयी विस्फोट (ETV Bharat)

10 साल के बच्चे की मौत
घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा, "एसओसीओ टीम और एफएसएल टीमें घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं. शुरुआती जांच में कई घरों को नुकसान पहुंचा है. घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं. इस घटना में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है."

आयुक्त ने बताया, "10 लोग घायल हुए हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. विस्फोट वाले घर को खाली कराया जा रहा है. हमारी पुलिस तकनीकी टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच की जाएगी."

वहीं, स्थानीय निवासी सुब्रमण्य ने कहा, "उस समय मैं घटनास्थल पर था और मेरे सिर पर लोहे की रॉड लगी, जिससे मैं घायल हो गया. मैं स्थानीय अस्पताल गया, जहां मुझे टांके लगाए गए."

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटनास्थल का दौरा किया और मुआवजे की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार मृतक लड़के के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी और 10 घायलों का इलाज कराया जाएगा. घटनास्थल का दौरा करने और घटना का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह से जानकारी प्राप्त की.

बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आज सुबह एक विस्फोट हुआ. इस दुर्घटना में मुबारक की मौत हो गई और उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. कस्तूरम्मा इस घटना में 30 प्रतिशत जल गई और उसका विक्टोरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों का विक्टोरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनका विक्टोरिया और संजय गांधी अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है."

मुख्यमंत्री ने कहा, "दुर्घटना में 13 घर क्षतिग्रस्त हो गए. इन घरों का निर्माण सरकार स्वयं करेगी. घटना का सही कारण ज्ञात नहीं है. ऐसा कहा जा रहा है कि सिलेंडर फट गया. पुलिस जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता बाद में चलेगा."

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित एक घर में शुक्रवार सुबह रहस्यमयी विस्फोट हुआ. विल्सन गार्डन थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. मृतक का नाम मुबारक बताया जा रहा है, जिससे उम्र 10 साल है.

पुलिस ने बताया कि घटना में कस्तूरम्मा,सरसम्मा, सबरीना बानू, फातिमा, कायाला, सुब्रह्मणी, शेख नजीब उल्लाह और अन्य घायल हो गए, जिनका विक्टोरिया और संजय गांधी सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

घटना की जांच जारी
यह घटना आज सुबह करीब आठ बजे विल्सन गार्डन के चिन्नय्यापल्या स्थित श्रीराम कॉलोनी के एक घर में हुई. शुरुआत में स्थानीय लोगों को सिलेंडर फटने का शक हुआ. सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि विस्फोट रहस्यमय तरीके से हुआ था. फिलहाल, SOCO और फॉरेंसिल लैब की टीमें मौके पर मौजूद हैं और घटना की जांच कर रही हैं.

जानकारी के मुताबिक रहस्यमयी विस्फोट में पांच-छह घर नष्ट हो गए हैं. यहां श्रीराम कॉलोनी के रिहायशी इलाके में छोटे-छोटे घर हैं और जिस घर में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास के घर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. पुलिस विस्फोट के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है.

घर में रहस्यमयी विस्फोट (ETV Bharat)

10 साल के बच्चे की मौत
घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा, "एसओसीओ टीम और एफएसएल टीमें घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं. शुरुआती जांच में कई घरों को नुकसान पहुंचा है. घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं. इस घटना में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है."

आयुक्त ने बताया, "10 लोग घायल हुए हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. विस्फोट वाले घर को खाली कराया जा रहा है. हमारी पुलिस तकनीकी टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच की जाएगी."

वहीं, स्थानीय निवासी सुब्रमण्य ने कहा, "उस समय मैं घटनास्थल पर था और मेरे सिर पर लोहे की रॉड लगी, जिससे मैं घायल हो गया. मैं स्थानीय अस्पताल गया, जहां मुझे टांके लगाए गए."

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटनास्थल का दौरा किया और मुआवजे की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार मृतक लड़के के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी और 10 घायलों का इलाज कराया जाएगा. घटनास्थल का दौरा करने और घटना का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह से जानकारी प्राप्त की.

बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आज सुबह एक विस्फोट हुआ. इस दुर्घटना में मुबारक की मौत हो गई और उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. कस्तूरम्मा इस घटना में 30 प्रतिशत जल गई और उसका विक्टोरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों का विक्टोरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनका विक्टोरिया और संजय गांधी अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है."

मुख्यमंत्री ने कहा, "दुर्घटना में 13 घर क्षतिग्रस्त हो गए. इन घरों का निर्माण सरकार स्वयं करेगी. घटना का सही कारण ज्ञात नहीं है. ऐसा कहा जा रहा है कि सिलेंडर फट गया. पुलिस जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता बाद में चलेगा."

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSTERIOUS EXPLOSIONKARNATAKACM SIDDARAMAIAHHOUSE BLAST AT BENGALURUBLAST IN BENGALURU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.