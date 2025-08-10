Essay Contest 2025

'मेरी तो दुनिया उजड़ गई…', दिल्ली में दीवार गिरने से 4 लोगों को खोने वाले हसीबुल ने बताई आपबीती - DELHI WALL COLLAPSE INCIDENT

हरिनगर इलाके में दीवार गिरने से मौके पर हुई थी 7 लोगों की मौत, मरने वालों में तीन पुरुष, दो महिला और दो बच्चे शामिल.

हरिनगर हादसे में चार लोगों को खोने वाले हसीबुल ने बताई आपबीती
हरिनगर हादसे में चार लोगों को खोने वाले हसीबुल ने बताई आपबीती
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 2:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के बदरपुर स्थित हरि नगर इलाके में शनिवार सुबह दीवार गिरने से झुग्गियों में रह रहे सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह लोग झुग्गियों में रहकर कबाड़ बीनने, कूड़ा उठाने और मजदूरी करने का काम करते थे. वैसे यह लोग सुबह सात-आठ बजे तक मजदूरी और अपने-अपने काम पर निकल जाते थे. लेकिन, शनिवार को बारिश होने के कारण ये लोग काम पर नहीं गए और बारिश की वजह से मिट्टी धंसने व दीवार गिरने से अपनों को खो दिया.

बीवी, बेटी, भतीजी और भाई को खोने वाले हसीबुल ने बताया; ''सुबह मैं चाय पी रहा था. पत्नी खाना बना रही थी और बच्चे मोबाइल देख रहे थे. उसी समय अचानक दीवार गिरी और मैं और मेरा परिवार दब गया. आसपास के लोगों ने आकर मुझे और मेरे बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया. मेरे भाई रबीबुल, रबीबुल की बेटी, पत्नी और बेटी सहित परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. मैं भी मलबे में दबने से बेहोश हो गया था. कंधे, कमर और पैर में चोट लगी है. मुझे अस्पताल से सुबह छुट्टी दी. लेकिन, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है.''

हादसे की पीड़ित मीना बीबी ने बताया; ''उनकी बेटी, दामाद, दामाद का भाई, भतीजी और मेरे दामाद की बेटी यहां करीम 9 साल से रहते थे. गरीबी की वजह से कूड़ा उठाकर और कबाड़ा बीनकर जैसे तैसे हम लोग गुजारा कर रहे थे. पहले से ही गरीबी से परेशान थे. अब परिवार में कमाने वाले दो और लोगों की मौत हो जाने से हम लोग अपना परिवार कैसे पालेंगे इस बात की चिंता है.''

हरिनगर हादसे में चार लोगों को खोने वाले हसीबुल ने बताई आपबीती

हादसे के 24 घंटे बीतने के बाद भी पीड़ितों को नहीं मिले अपनों के शव:

पीड़ितों का कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय भी चुका है लेकिन अभी तक अस्पताल से पोस्टमॉर्टम करके डेट बॉडी नहीं मिली. हमारे ठेकेदार को पुलिस ने कल से थाने में बैठा रखा है. ठेकेदार को छोड़ देते तो वह कुछ इंतजाम करता. डेड बॉडी ले जाने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत है. अभी तक ऐसे कोई बड़ी मदद नहीं मिली है. हम लोग डेड बॉडी के लिए कल से सफदरजंग अस्पताल और एम्स ट्रॉमा सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं. खाना-पीना देने तो लोग आ रहे हैं लेकिन डेडबॉडी ले जाने के लिए तो पैसा चाहिए. रबीबुल, शबीबुल, मुत्तु अली, डॉली, रुबीना, रुखसाना और हसीना इन सात लोगों की हादसे में मौत हुई है, लेकिन अभी तक किसी की डेडबॉडी परिजनों को नहीं मिली है.

हादसे में अपनी बेटी और नातिन को खोने वाली मीना बीबी ने कहा कि अब दिल्ली छोड़ के गांव चले जाएंगे.
हादसे में अपनी बेटी और नातिन को खोने वाली मीना बीवी ने कहा कि अब दिल्ली छोड़ के गांव चले जाएंगे. (ETV Bharat)

अब दिल्ली में नहीं रहेंगे गांव चले जाएंगे:

हादसे में अपनी बेटी और नातिन को खोने वाली मीना बीवी ने कहा कि अब दिल्ली छोड़ के गांव चले जाएंगे. दिल्ली में नहीं रहेंगे. झुग्गी में रहने से कभी ऐसा भी हो जाएगा ऐसा पहले सोचा नहीं था. उन्होंने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रहने वाली हैं. गांव में दो बेटियां रहती हैं. एक बेटी की शादी कर दी थी. वह साथ में ही अपने पति और बेटी के साथ रहती थी. अब बेटी और नातिन को इस हादसे ने छीन लिया. इसलिए अब यहां रहने का मन नहीं है.

पांच मिनट पहले ही मेरे पास बैठा था रबीबुल, खाना खाने गया और दब गया:

घटना के प्रत्यक्षदर्शी और दीवार गिरने के बाद दबे हुए लोगों को निकालने वाले राहुल कुमार ने बताया कि घटना से पांच मिनट पहले ही मृतक रबीबुल मेरे पास ही बैठा था. हमारी बातचीत हो रही थी. फिर वह उठकर झुग्गी में जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि अभी यहीं बैठ ले बारिश हो रही है. झुग्गी में जाकर क्या करेगा. उसने बोला मुझे खाना खाना है. वह खाना खाने के लिए झुग्गी के अंदर गया और उसी समय दीवार गिर गई, जिसमें दबने से रबीबुल की बीबी, बेटी, भतीजी और भाई की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

राहुल ने बताया कि दीवार मेरे सामने ही गिरी मैं तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा तो मलबे से सिर्फ हसीबुल की आवाज आ रही थी. हसीबुल को भी और लोगों के साथ पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भेजा. हसीबुल को सफदरजंग अस्पताल में जाते ही इलाज नहीं मिला. हसीबुल दर्द से चिल्ला रहा था. इलाज के लिए भी डॉक्टरों से कहासुनी हुई. तब जाकर कहीं उन्होंने ने उसे दर्द का इंजेक्शन दिया. थोड़ा सा इलाज किया और उसके बाद छुट्टी कर दी.

हरिनगर इलाके में दीवार गिरने से मौके पर हुई थी 7 लोगों की मौत
हरिनगर इलाके में दीवार गिरने से मौके पर हुई थी 7 लोगों की मौत (ETV Bharat)

बारिश नहीं होती तो बच जाती सबकी जान:

यहां रहने वाले चांद मोहम्मद ने बताया कि अगर बारिश नहीं होती तो सुबह 7 से 8 बजे तक सभी लोग अपने काम पर निकल जाते थे. सिर्फ बच्चे रह जाते थे जो झुग्गियों से बाहर खेलते थे. रात से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी इस वजह से लोग काम पर नहीं जा पाए. बारिश न होती तो यह लोग अपने काम पर चले गए होते और इस हादसे में किसी की मौत नहीं होती. सिर्फ झुग्गियों का नुकसान होता, आदमी बच जाते. झुग्गियों को तो बाद में ठीक कर लिया जाता.

