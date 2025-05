ETV Bharat / bharat

गजब! अब शाही लीची के शहद का ले लीजिए स्वाद, घर-घर पहुंच रही मिठास - SHAHI LITCHI HONEY

मुजफ्फरपुर के शाही लीची शहद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 5, 2025 at 5:27 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 5:44 PM IST 6 Min Read

मुजफ्फरपुर: वैसे तो बिहार की आबोहवा में उपजने वाली कई खास चीजें दुनिया में मशहूर हैं लेकिन मुजफ्फरपुर की शाही लीची की तो बात ही जुदा है. मई का महीना शुरू होते ही लीची के रसीले फलों के स्वाद के लिए जी मचलने लगता है, लेकिन अब शाही लीची से तैयार शहद की खुशबू भी दुनियाभर भर के देशों में फैल रही है. शाही लीची से तैयार शहद: हम बात कर रहे है मुजफ्फरपुर के फेमश शाही लीची की तरह ही शाही लीची के पराग से तैयार शहद की. इसकी भी काफी डिमांड हैं. मुजफ्फरपुर में शाही लीची से शहद निकालने का काम तकरीबन डेढ़ माह का होता है. हालांकि इतने कम समय में ही दो से तीन बार शहद तैयार कर लिया जाता है. शाही लीची शहद (ETV Bharat) क्या है शहद बनाने की विधि: किसान मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह बताते हैं कि लकड़ी के 10 खाने वाला बक्सा तैयार किया जाता है. इसमें एक रानी और हजारों कामगार मधुमक्खियां रखकर बक्सा को लीची के बगीचे में रख दिया जाता है. 10 बाक्स में मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती है. रानी मधुमक्खी इनमें से कई छत्तों में अंडे देती है और कामगार मधुमक्खियां दूसरे छत्ते में शहद जमा करती है. शाही लीची के फूलों में पराग के हिसाब से 10 या 15 दिनों में शहद छत्ते में भर जाता है. इसके बाद मशीन से शहद को निकाल लिया जाता है. डेढ़ माह तक निकलता है शहद: शहद बनाने का काम मार्च से शुरू हो जाता है, जो अगले डेढ़ माह तक लगातार चलते रहता है. इस दौरान चार बार एक बॉक्स से शहद निकाला जाता है. जिससे मधुमक्खी पलकों को काफी फायदा होगा. इतना ही नहीं लीची के बागो में मधुमक्खी बॉक्स लगे उन बगीचे के फलन भी काफी बढ़िया हुआ है. बागानों से निकलने वाला सुनहरे रंग का मधु का उत्पादन इन दिनों अपने चरम पर है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) 700 टन शहद का होगा उत्पादन : लीची शहद आम शहद से ज्यादा स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है. जिससे इस शहद का बाजार कीमत भी अच्छी खासी मिलता है. इस बार लीची के पराग से तैयार होने वाले शहद करीब 700 टन तैयार होने का अनुमान है. मार्च के महीने से लीची के बगीचे में मधुमक्खी बॉक्स लगाये गए हैं जो अब दूसरे जगह जा रहा है.

