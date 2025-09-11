ETV Bharat / bharat

रेड लाइट एरिया के बच्चों की 'पुलिस पाठशाला', रील नहीं रियल लाइफ में भी होती है ऐसी कहानियां

सामाजिक उपेक्षा के कारण जो बच्चे स्कूलों से मुंह मोड़ लेते थे, उनके लिए पुलिस ने नेक पहल करते हुए पुलिस पाठशाला की शुरुआत की.

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
मुजफ्फरपुर में पुलिस पाठशाला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 4:32 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर से विवेक की रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के कन्हौली पुलिस चौकी परिसर में शुरू हुई पुलिस पाठशाला में रेड लाइट एरिया के बच्चे पढ़ते हैं. उन्हीं में से एक मोहम्मद आतिफ (बदला हुआ नाम) का कहना है कि 'पुलिस पाठशाला' में पढ़ाई करके बहुत अच्छा लग रहा है. पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन इस पाठशाला में पढ़ने का मन करता है. मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूं.

9 कक्षा की छात्रा रूबी (बदला हुआ नाम) कहती हैं कि यहां पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है. बड़े होकर पुलिस बनने का सपना है. समाज में हम जैसे बच्चों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है. इस कारण कहीं भी सहज महसूस नहीं होता, लेकिन 'पुलिस पाठशाला' में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. इसके कारण स्कूल भी जाने का मन करता है.

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
पुलिस पाठशाला में पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से 6वीं कक्षा की छात्रा वंदना (बदला हुआ नाम) ने बात करते हुए बताया कि मैं काफी समय से पुलिस पाठशाला में पढ़ने आती हूं. यहां पढ़ाई करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है. पुलिस पाठशाला में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. परिजन भी कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई करके आगे बढ़ो. मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूं.

पुलिस के नेक काम ने बदली सोच: कभी पुलिस को देखते ही कांप उठने वाले और डर के मारे छुप जाने वाले रेड लाइट इलाके के बच्चे अब उन्हीं पुलिस अंकल से पढ़ाई कर रहे हैं. यही नहीं, पढ़ाई के साथ उनमें सपना भी पल रहा है कि एक दिन वो भी पुलिस अधिकारी बनेंगे और समाज में अपनी पहचान बनाएंगे. यही कारण है कि यहां पढ़ने वाला हर बच्चा पुलिस अंकल की तरह ही खाकी पहनना चाहता है. हालांकि आनंद (बदला हुआ नाम) का सपना साइंटिस्ट बनने का है.

'शाम को पुलिस पाठशाला में पढ़ने आता हूं. मुझे मेरे दोस्त से इस पाठशाला की जानकारी मिली थी.'- आनंद (बदला हुआ नाम), छात्र, पुलिस पाठशाला

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
2023 में हुई थी पुलिस पाठशाला की शुरुआत (ETV Bharat)

कब हुई थी पुलिस पाठशाला की शुरुआत: इस पुलिस पाठशाला की शुरुआत साल 2023 में दीपावली के अगले दिन हुई थी, जिसने बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने का प्रण लिया था. मुजफ्फरपुर पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून की पहल का नतीजा है कि आज इस पाठशाला में रेड लाइट एरिया के बच्चे पढ़ने आते हैं. कन्हौली पुलिस चौकी परिसर में शुरू हुई पुलिस पाठशाला अब रेड लाइट इलाके के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है.

ASP अवधेश दीक्षित ने रखी नींव: सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून बताती हैं कि दीपावली के दिन की एक छोटी-सी पहल ने बड़े बदलाव का रूप ले लिया. उस समय ASP अवधेश दीक्षित कन्हौली चौकी आए थे. नसीमा पहले से ही अपने घर में 15 बच्चों को पढ़ाती थीं. जब ये बच्चे पुलिस चौकी पहुंचे तो अफसर ने उनकी प्रतिभा देखी और कहा कि क्यों न इन्हें पढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह दी जाए? इसी विचार से अगले ही दिन चौकी में पुलिस पाठशाला की नींव रखी गई.

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
पढ़ाई की सामग्री मिलती है मुफ्त (ETV Bharat)

"शुरुआत में पाठशाला में 15 बच्चे थे. परिजनों और समाज के लोगों में संकोच था कि बच्चे पुलिस के पास पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे. धीरे-धीरे माहौल बदलता चला गया. पुलिस कर्मियों ने बच्चों के साथ पढ़ाई से पहले खेलकूद किया, चॉकलेट दी, जन्मदिन मनाया. बच्चों और पुलिस में दोस्ती हुई और क्लास का माहौल जीवंत हो गया. देखते-ही-देखते बच्चों की संख्या बढ़कर 150 से ऊपर पहुंच गई."- नसीमा खातून, सामाजिक कार्यकर्ता

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून (ETV Bharat)

'जो स्कूल जाएगा वही पाठशाला आएगा': विभिन्न कारणों से रेल लाइट एरिया के ज्यादातर बच्चे स्कूल से ड्रॉपआउट थे. पुलिस पाठशाला की पहल पर पहले मोहल्ले के पास सरकारी स्कूल में उनका नामांकन कराया गया. धीरे-धीरे उन्हें और उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरुक किया गया. अब दिन में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और शाम को 5:30 बजे से पुलिस पाठशाला आते हैं. इसके लिए नारा भी बनाया गया 'जो स्कूल जाएगा वही पाठशाला आएगा.'

'रेड लाइट एरिया के बच्चों को लगता था डर': सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून बताती हैं कि रेड लाइट एरिया के बच्चे पुलिस को देखते ही पहले भाग खड़े होते थे. पुलिस वर्दी का खौफ इतना था कि छोटे-छोटे बच्चे सामने आते ही रोने लगते थे, लेकिन आज वही बच्चे पुलिस के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं और उनका सपना है कि पढ़-लिखकर पुलिस बनें. यह बदलाव किसी फिल्मी कहानी की तरह लगता है, मगर यह सच्चाई है.

'कहां चलती है पुलिस पाठशाला': कन्हौली पुलिस चौकी के बगल में खाली पड़ी जगह को टेंट लगाकर क्लासरूम का रूप दिया गया है. यहां बच्चों के बैठने, लिखने-पढ़ने और खेलने की पूरी व्यवस्था है. बच्चों को इस पाठशाला में पेन-पेंसिल, किताबें और कॉपी जैसी चीजें मुफ्त दी जाती है.

ड्यूटी के बाद पढ़ाते हैं पुलिसकर्मी: कन्हौली थाने में तैनात पुलिसकर्मी रविशंकर राणा और जितेंद्र कुमार सिंह ड्यूटी के बाद रोज शाम को पाठशाला पहुंच जाते हैं और बच्चों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना तो है, लेकिन बच्चों के भविष्य को संवारना भी हमारा फर्ज है. यही कारण है कि इस पुलिस स्टेशन में इन दोनों का ट्रांसफर किया गया है. रविशंकर और जितेंद्र दोनों ही पुलिस विभाग में आने से पहले बच्चों को पढ़ाते थे.

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
पुलिस पाठशाला में पढ़ाने वाले जितेंद्र कुमार सिंह (ETV Bharat)

"मेरी पोस्टिंग इस थाने में पढ़ाने की योग्यता को देखकर ही हुई है. पहले मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था. यहां आने के बाद मैं बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूं."- जितेंद्र कुमार सिंह, कन्हौली थाने में तैनात पुलिसकर्मी

"पहले मैं सीतामढ़ी में पोस्टेड था. अब यहां आने के बाद अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता हूं. यहां पढ़ाई के प्रति बच्चों का जो उत्साह है, वह मुझे भी मोटिवेट करता है."- रवि शंकर राणा, कांस्टेबल, कन्हौली थाना

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
पुलिस पाठशाला में पढ़ाने वाले कांस्टेबल रवि शंकर राणा (ETV Bharat)

पुलिस चौकी के परिसर में स्कूल: नसीमा खातून लंबे समय से सामाजिक काम कर रही हैं. उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं. वे बताती हैं कि जब बच्चे मेरे कमरे में रखे अवॉर्ड देखते थे तो पूछते थे कि दीदी ये क्या है और हमें कैसे मिलेगा? तब मैंने उन्हें समझाया कि पढ़ाई करनी होगी. वहीं से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी और वे मेरे पास आने लगे. उनके अनुसार, रेड लाइट एरिया के बच्चों को सुरक्षित जगह मिलना बहुत मुश्किल था. पुलिस चौकी के खुलने से यह संभव हुआ. आज यहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों का व्यक्तित्व निखर रहा है.

MUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA
अवधेश दीक्षित (ETV Bharat)

कौन हैं IPS अवधेश दीक्षित: अवधेश दीक्षित 2019 बिहार कैडर के आईपीएस हैं. मुजफ्फरपुर में एएसपी का पद संभाल चुके हैं. वर्तमान में गोपालगंज के एसपी हैं.

ये भी पढ़ें

बिहार की रेड लाइट एरिया की महिलाएं बदल रहीं तस्वीर

सहरसा के रेड लाइट एरिया से नाबालिग लड़की का रेस्क्यू, 5 साल पहले ट्रेन में माता-पिता से बिछड़ गई थी

For All Latest Updates

TAGGED:

पुलिस पाठशालामुजफ्फरपुर पुलिस पाठशालाRED LIGHT AREAMUZAFFARPUR POLICEMUZAFFARPUR POLICE PATHSHALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.