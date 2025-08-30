ETV Bharat / bharat

मुजफ्फरपुर में रंग ऐसा भरा कि साड़ी की कीमत पहुंच गई 25 हजार, विदेशों से भी मिल रहे ऑर्डर - LITCHI DESIGN SAREES

बिहार के मुजफ्फरपुर में 'लीचीपुरम अभियान' की शुरुआत की गई है. महिलाएं साड़ियों, कपड़ों और छातों पर लीची के डिजाइन हाथ से बना रही हैं.

Litchipuram abhiyan
मुजफ्फरपुर में लीचीपुरम अभियान (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 8:23 PM IST

10 Min Read

मुजफ्फरपुर: हम लोग गिफ्ट आइटम पर लीची की डिजाइन बना रहे हैं. इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है. बाजार से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले लोग इसे लेकर उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन अब गिफ्ट आइटम, साड़ी, पर्स और सजावटी सामान पर लीची की डिजाइन देखकर लोग काफी खुश होते हैं. इससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची की पहचान अब नए रूप में पूरे देश-विदेश तक पहुंच रही है. ये कहना है मुस्कान केसरी का.

सिर्फ मुस्कान ही नहीं नीतू तुलस्यान, श्वेता श्रीवास्तव, रंजना झा जैसी कई महिलाएं हैं, जो अपने हाथों ने भविष्य को संवार रही हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो ये महिलाएं सिर्फ कलाकार हीं नहीं हैं. बल्कि वह उद्यमी बनती जा रही हैं जो प्रदेश की आर्थिक कहानी को नए रंग में रंग रही हैं. दरअसल लीचीपुरम अभियान ने मुजफ्फरपुर की महिलाओं को नई पहचान दी है. विदेशों तक डिमांड बढ़ी है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची केवल स्वाद और सुगंध के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि अब यह सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का नया जरिया भी बन गई है. जिले की महिलाओं ने अपने हुनर और रचनात्मकता से लीची की खूबसूरती को कला के रूप में संजोकर एक नया अभियान छेड़ दिया है. ‘लीचीपुरम’ नामक यह पहल अब न केवल बिहार बल्कि देश और विदेशों तक अपनी पहचान बना रही है.

अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये लीचीपुरम है क्या? दरअसल महिलाएं लीची की आर्ट की साड़ी, पर्स, बेड शीट, पाग, गमछा, शॉल, कुर्ता और अन्य सामग्री बना रही हैं. वो इतनी आकर्षक होती हैं कि लोग सहसा ही इसे खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं.

चलाया जा रहा ‘लीचीपुरम’ अभियान: महिलाओं ने साड़ी, पर्स, बेडशीट, पर्दे, गिफ्ट आइटम और छाते जैसे उत्पादों पर लीची की डिजाइन बनाकर ऐसा आकर्षण पैदा किया है, जिसे बाजार में हाथों-हाथ लिया जा रहा है. यही कारण है कि मुजफ्फरपुर की गलियों से निकली यह कलाकृति दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु तक तो पहुंच ही रही है, साथ ही विदेशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन तक भी अपनी पहचान बना रही है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

25 हजार से लेकर डेढ़ लाख तक इनकम: इन कलाकृतियों ने जिले की महिलाओं को रोजगार का मजबूत आधार दिया है. महिलाएं हर महीने 25 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं. इससे न केवल घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ा है. साथ ही मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिला है.

आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं: सरैयागंज की नीतू तुलस्यान, बालूघाट की श्वेता श्रीवास्तव, शेरपुर की रंजना झा, खादी भंडार इलाके की मुस्कान केसरी और मौनीता श्रीवास्तव जैसी कई महिलाएं इस अभियान का अहम हिस्सा हैं. सरैयागंज की नीतू तुलस्यान न केवल लीची डिजाइन वाली साड़ी और चादर बना रही हैं, बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय हैं.

LITCHI DESIGN SAREES
एक से बढ़कर एक छातों का कलेक्शन (ETV Bharat)

"मुजफ्फरपुर लीची के लिए जाना जाता है. शाही लीची को जीआई टैग भी दिया गया है, तो क्यों न इस लीची को ही हम अपनी पहचान बना लें. अभी तक लीची को एक फल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के तहत सुरेश गुप्ता जी के प्रयासों से सभी लीची आर्ट से परिचित हो रहे हैं. आर्ट से लोग खुश हो रहे हैं. हमारे बनाए गए प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है. अभी तक इस अभियान से अबतक 10 महिलाएं और कुछ पुरुष जुड़े हैं."- मुस्कान केसरी, सदस्य, लीचीपुरम अभियान

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन से ऑर्डर: वह अपनी संस्था ‘ज्ञानदीप’ के जरिए 100 से अधिक बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन तक से उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं. उनकी मासिक आय एक लाख रुपये से अधिक है. उनका कहना है कि लीची डिजाइन वाली साड़ियां अब त्योहार और शादी-ब्याह के मौके पर खास पसंद बन गई हैं.

LITCHI DESIGN SAREES
आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं (ETV Bharat)

साड़ी, पर्स और अनोखे बेडशीट: बालूघाट की श्वेता श्रीवास्तव पर्स, डायरी, पर्दा, साड़ी और बेडशीट पर लीची डिजाइन बनाती हैं. दिल्ली और लखनऊ से उन्हें लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं. इससे वे हर महीने 25 हजार रुपये से अधिक की कमाई कर रही हैं. उनका मानना है कि यह कला न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि महिलाओं को समाज में नई पहचान भी दे रही है.शेरपुर की रंजना झा लीची डिजाइन वाले पाग और चादर तैयार कर रही हैं. पाग, जो परंपरा और सम्मान का प्रतीक है, जब शाही लीची की डिजाइन से सजता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है.

"3 जून से लीची डिजाइन का काम स्टार्ट हुआ है और दो महीने से सामानों की बिक्री हो रही है. लीची आर्ट से बेडशीट बन रही है, साड़ी और दुपट्टा बनाया जा रहा है. मेरे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं. पाग और छाता भी है. लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. देश भर से मुझे ऑर्डर मिल रहा है. सुरेश गुप्ता जी से मुलाकात हुई थी. उन्होंने कहा था काम दूंगा तो करेंगे. हमने कहा करेंगे."- श्वेता श्रीवास्तव, लीचीपुरम अभियान से जुड़ी महिला

LITCHI DESIGN SAREES
लीचीपुरम अभियान का असर (ETV Bharat)

लीची वाला गिफ्ट आइटम: खादी भंडार इलाके की मुस्कान केसरी गिफ्ट आइटम पर लीची की डिजाइन बनाती हैं. उनके उत्पादों को बाजार से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. शादी, बर्थडे और त्योहारों पर लोग इन्हें उपहार के रूप में खरीदने लगे हैं. मौनीता श्रीवास्तव ने अपने हुनर को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया है. वह कचरे में फेंके गए सामान से लीची डिजाइन वाले गिफ्ट आइटम बनाती हैं. उनका मानना है कि इससे जहां पर्यावरण को लाभ होता है, वहीं रोजगार और संस्कृति को भी मजबूती मिलती है.

"लीचीपुरम अभियान की शुरुआत इसी साल 3 जून को बाबा गरीबनाथ को लीची का गुलदस्ता समर्पित कर हुई थी. इसके बाद से यह अभियान महिलाओं के लिए रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान का जरिया बन गया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में लीची को बसाना, बड़ी संख्या में कट रहे लीची के पेड़ों को बचाना और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना है. महिलाओं की कलाकृतियों ने इस अभियान को नई गति दी है."-सुरेश गुप्ता, पर्यावरणविद

LITCHI DESIGN SAREES
मुजफ्फरपुर की लीची साड़ी (ETV Bharat)

जन-जन तक पहुंचाया जा रहा ब्रांड: महिलाओं का कहना है कि यदि उन्हें सरकारी स्तर पर सहयोग मिले, तो यह डिजाइन अंतरराष्ट्रीय बाजार में और बड़ी पहचान बना सकती है. प्रशिक्षण, वित्तीय मदद और मार्केटिंग सपोर्ट मिलने पर यह उत्पाद ‘ब्रांड लीचीपुरम’ के नाम से पूरे विश्व में बिक सकती है. इस अभियान के तहत केवल डिजाइन और उत्पादन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी जोर दिया जा रहा है. कविता, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लीची और उसकी पहचान को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है.

"लोगों को जागरुक करते हुए हमें लीची के काम को आगे बढ़ाना है. लीची के कई प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कलाकार श्वेता जी कला का प्रदर्शन कर रही हैं."- नागेंद्र यादव, , लीचीपुरम अभियान से जुड़े सदस्य

बच्चों को पढ़ाने में मदद: महिलाएं कहती हैं कि परंपरा और आधुनिकता का यह संगम न केवल उनकी पहचान बदल रहा है, बल्कि जीवन को नई दिशा भी दे रहा है. ‘लीचीपुरम’ अब कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है. इस अभियान से जुड़ी महिलाएं अपनी आय से घर के खर्च के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और परिवार की अन्य जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं. गांव-गांव में डिजाइनिंग और हैंड पेंटिंग का प्रशिक्षण देकर आने वाले समय में उत्पादन की गुणवत्ता और बढ़ाने की योजना है.

विशेषज्ञों की राय: विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में लीचीपुरम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सकता है. बिहार सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना से भी इसे जोड़ा जा सकता है. इससे महिलाओं को वैश्विक बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा.लीचीपुरम अभियान से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. वे साबित कर रही हैं कि यदि जुनून और संकल्प हो तो परंपरा और कला को रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है. इससे ‘आत्मनिर्भर बिहार’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को भी मजबूती मिल रही है.

"मुजफ्फरपुर की पहचान लीची से होती है, इसलिए इस शहर के निकनेम के लिए हमने लीचीपुरम का संबोधन किया है. जीवंतता के लिए हम उसे जमीन से जोड़ने से कर रहे हैं. लीची आर्ट की साड़ी, पर्स, अगरबत्ती, चॉकलेट, मिठाई आदि हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. किसानों को भी जागरुक कर रहे हैं. पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर में 80 प्रतिशत लीची के पेड़ कट गए हैं. इसे बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है. राजनीतिक पार्टी भी कम से कम 11 लीची पेड़ लगाएं फिर वोट मांगने आएं."- सुरेश गुप्ता, पर्यावरणविद्

प्रोडक्ट्स की कीमत: साड़ी के लिए आपको ₹1,500 से ₹25,000 तक चुकाने होंगे. झोल (बैग) के लिए ₹250 से ₹1,000 तक, जेंट्स पर्स की कीमत ₹300 से ₹500 तक है. वहीं लेडीज़ पर्स ₹300 से ₹1,500 तक, अगरबत्ती ₹20 प्रति पैकेट से ₹300 तक है. छाता की कीमत साइज के अनुसार है. न्यूनतम ₹500 से छाता की कीमत शुरू है. मेंस रूमाल ₹50 से ₹150 तक,सिंगल बेडशीट ₹400 से ₹800 तक और डबल बेडशीट ₹1,200 से ₹6,000 तक उपलब्ध है.

