ETV Bharat / bharat

राजदेव रंजन हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद, मुजफ्फरपुर CBI कोर्ट का फैसला

बिहार का चर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आया. तीन दोषियों को उम्रकैद सुनाया.

Rajdev Ranjan murder case
राजदेव रंजन हत्याकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार का चर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को 9 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया. इस मामले में पिछले सुनवाई में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसमें विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी गुप्ता शामिल है.

13 मई 2016 को हुई थी हत्या: सिवान में 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गयी थी. अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के दिन राजदेव रंजन अपने दफ्तर से एक रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए थे. वहीं से लौटने के दौरान अपराधियों ने उनके सिर और गर्दन में गोली मार दी थी. गोली लगने के कारण उनकी मौत हो गयी थी.

Rajdev Ranjan murder case
राजदेव रंजन हत्याकांड (ETV Bharat)

हत्या से पहले मिली थी धमकी: घटना के बाद उनकी पत्नी आशा रंजन ने कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बताया था कि हत्या से पहले कई बार उन्हें धमकी मिली थी. एक बार उनको बंदूक की नोक पर रखा गया था. 2004 में कुछ लोगों ने कार्यालय में घुसकर पिटाई भी कर दी थी.

Rajdev Ranjan murder case
सिवान में राजदेव रंजन का घर (ETV Bharat)

शहाबुद्दीन का नाम आया था सामने: जिस समय यह घटना हुई, उस समय तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार कुमार ने इसकी शुरुआती जांच की थी. इस घटना में सिवान का बाहुबली नेता शहाबुद्दीन समेत 5 लोगों के नाम सामने आये थे. हालांकि 14 दिनों की पूछताछ के बाद शहाबुद्दीन को रिहा कर दिया गया था. पत्नी आशा देवी की अपील के बाद बेल रद्द हो गया था.

Rajdev Ranjan murder case
राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन (ETV Bharat)

खबर प्रकाशित करने पर हुई थी हत्या: इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. जांच में खुलासा हुआ था कि राजदेव रंजन ने अखबार में बादामी देवी की जमीन पर कब्जा करने की खबर प्रकाशित की थी. इसके बाद लड्डन मियां उर्फ अजरुद्दीन बेग के कहने पर 13 मई को पत्रकार की हत्या कर दी गयी थी.

Rajdev Ranjan murder case
राजदेव रंजन हत्याकांड (ETV Bharat)

तीन आरोपी हो चुके हैं बरी: इस मामले में सीबीआई के विशेष कोर्ट ने तीन आरोपी को बरी कर दिया था, जिसमें लड्डन मियां के साथ रिशु कुमार और राजेश कुमार शामिल है. तीन अन्य आरोपी जिसमें विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी गुप्ता को दोषी करार दिया गया था.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 10, 2025 at 5:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJDEV RANJANराजदेव रंजन हत्याकांडसिवान पत्रकार हत्याकांडBIHAR NEWSRAJDEV RANJAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.