ETV Bharat / bharat

राजदेव रंजन हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद, मुजफ्फरपुर CBI कोर्ट का फैसला

राजदेव रंजन हत्याकांड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 10, 2025 at 5:02 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 5:13 PM IST 2 Min Read

मुजफ्फरपुर: बिहार का चर्चित राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को 9 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया. इस मामले में पिछले सुनवाई में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसमें विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी गुप्ता शामिल है. 13 मई 2016 को हुई थी हत्या: सिवान में 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गयी थी. अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के दिन राजदेव रंजन अपने दफ्तर से एक रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए थे. वहीं से लौटने के दौरान अपराधियों ने उनके सिर और गर्दन में गोली मार दी थी. गोली लगने के कारण उनकी मौत हो गयी थी. राजदेव रंजन हत्याकांड (ETV Bharat) हत्या से पहले मिली थी धमकी: घटना के बाद उनकी पत्नी आशा रंजन ने कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. बताया था कि हत्या से पहले कई बार उन्हें धमकी मिली थी. एक बार उनको बंदूक की नोक पर रखा गया था. 2004 में कुछ लोगों ने कार्यालय में घुसकर पिटाई भी कर दी थी.

Last Updated : September 10, 2025 at 5:13 PM IST