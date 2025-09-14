ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान में ससुराल लेकिन नहीं चाहते भारत-पाक क्रिकेट मैच, बिहार के आफताब आलम ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

बिहार के आफताब आलम का ससुराल पाकिस्तान में है लेकिन वह भी नहीं चाहते हैं कि एशिया कप में भारत-पाक के बीच क्रिकेट मैच हो.

Aftab Alam
मोहम्मद आफताब आलम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरपुर: आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा है. हालांकि देश भर में लोग इसका विरोध कर रहे हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रह रहे मोहम्मद आफताब आलम ने भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की मुखालफत की है. उनकी पाकिस्तान की रहने वाली है लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि ऐसे माहौल में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच हो.

'नहीं होना चाहिए भारत-पाक मैच': आफताब आलम ने कह कि यह देश का दुर्भाग्य है कि भारत उस मुल्क से क्रिकेट खेल रहा है, जिसने हमारे 26 निर्दोंष लोगों की जान ले ली और जिसके साथ लड़ाई तक हो चुकी है. उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस देश से दुश्मनी रही हो, उसके लोगों से खेल और दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है. भारत-पाक क्रिकेट मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था.

Aftab Alam
सीपीआई माले नेता मोहम्मद आफताब आलम (ETV Bharat)

"मैं नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई खेल हो, क्योंकि उस मुल्क ने हमारे 26 लोगों की जान ली है. उसके साथ तो हमने लड़ाई भी लड़ी है, फिर कैसे सरकार और बीसीसीआई ने क्रिकेट मुकाबले का फैसला किया."- मोहम्मद आफताब आलम, नेता, सीपीआई माले

पाकिस्तानी लड़की से की शादी: आफताब आलम की शादी 2012 में उनकी बुआ (फुआ) की बेटी से हुई थी, जो वह पहले सीतामढ़ी जिले के बेलसंड की रहने वाली थी लेकिन उनकी बुआ के ससुराल के लोग बंग्लादेश में रेल अधिकारी थे, जिस वजह से सभी लोग वहीं चले गए. उसके बाद जब पाकिस्तान और बंग्लादेश का बंटवारा हुआ था तो उस समय वे सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे. बीच-बीच में उन लोगों से फोन पर बातचीत होती रहती थी.

Aftab Alam
पाकिस्तानी लड़की से हुई आफताब आलम की शादी (ETV Bharat)

बेटी भी रहती है पाकिस्तान में: आफताब की पत्नी पाकिस्तान में मद्धेशिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जबकि बेटी भी पाकिस्तान के निजी स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ाई करती है. आफताब उस समय चर्चा में आए थे, जब 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद वह भी अपने ससुराल यानी पाकिस्तान पर काफी गुस्सा हो गए थे. उन्होंने सरकार से मांग की थी कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए. उस लड़ाई में अगर पत्नी और बच्ची को भी कुर्बान करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे.

कौन हैं आफताब आलम?: खुद को पाकिस्तान का दामाद बताने वाले आफताब आलम मुजफ्फरपुर जिले औराई प्रखंड के निवासी हैं. वह 2020 में भाकपा माले के टिकट पर औराई सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. इस साल भी वह विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं.

आज है भारत-पाक मैच: आज एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने-सामने होगी. हालांकि भारत में लोग इस मैच का विरोध कर रहे हैं.

