ETV Bharat / bharat

CJI बी आर गवई ने ऐसा क्यों कहा - लीगल एजुकेशन का मतलब सिर्फ काला कोट पहनने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं

उन्होंने कहा, "इसके बजाय, उन्हें इस बात को प्रभावित करना चाहिए कि दुनिया मानवाधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी विनियमन, प्रवासन और शांति के सवालों को कैसे समझती है और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देती है."

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उपनिवेशवाद, आर्थिक असमानता और समानता के लिए गहरे संघर्षों के इतिहास से आकार लेने वाले हमारे क्षेत्र की आवाजें और दृष्टिकोण वैश्विक कानूनी विमर्श में हाशिये पर नहीं रह सकते.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कानून और न्याय तक पहुंच केवल कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार न बने, बल्कि इस गणराज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए एक जीवंत वास्तविकता बने.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कानूनी शिक्षा की पहुंच का विस्तार करके, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देकर, कानूनी सहायता को सुदृढ़ करके और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए मार्ग प्रशस्त करके कानूनी शिक्षा की पुनर्कल्पना करना आवश्यक है.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करते हुए, उन्हें कानून और न्याय पर विकसित हो रही विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण के मुखर प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए.

प्रथम प्रो. (डॉ.) एन.आर. "2047 में विधि एवं न्याय शिक्षा: स्वतंत्रता के 100 वर्षों का एजेंडा" विषय पर आयोजित माधव मेनन स्मृति व्याख्यान में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शिक्षाविदों को स्थानीय या राष्ट्रीय चिंताओं की सीमाओं से ऊपर उठकर व्यापक मानवता के समक्ष उपस्थित ज्वलंत मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि एक विधि पेशेवर की असली शक्ति केवल कानून को जानने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग न्याय को बनाए रखने, लोकतंत्र की रक्षा करने और कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों के लिए अडिग रहने में निहित है.

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बुधवार को कहा कि विधि शिक्षा को केवल तकनीकी रूप से कुशल वकील तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे युवा मस्तिष्कों को हमारे समय के ज्वलंत मुद्दों से जुड़ने, असमानता, संघर्ष और लोकतांत्रिक कमजोरियों की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "कानूनी शिक्षा केवल बार और बेंच के लिए पेशेवर तैयार करने के बारे में नहीं है. यह ऐसे नागरिकों को तैयार करने के बारे में है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध हैं."

उन्होंने कहा, "इस प्रकार, 2047 की ओर हमारी यात्रा उन आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जिन्होंने समय के साथ कानूनी शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन किया है..."

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विधि विद्यालयों को "न्यायालय ने क्या निर्णय दिया" की शिक्षण पद्धति से आगे बढ़कर "न्यायालय ने क्यों निर्णय दिया" की ओर बढ़ना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक दर्शन का यह विस्तार छात्रों को संविधान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराएगा और साथ ही न्यायाधीशों की दुविधाओं पर भी विचार करेगा.

व्याख्यान देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानून का अध्ययन कभी भी समाज के वास्तविक संघर्षों से अलग, सीमित दायरे में नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय, इसे उन लोगों के जीवंत अनुभवों में निहित होना चाहिए जिनकी यह सेवा करना चाहता है.

न्यायमूर्ति कांत ने जोर देकर कहा कि 2047 के वकील को दो भाषाओं में पारंगत होना चाहिए: कानून की भाषा और जनता की भाषा.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि विधि विश्वविद्यालयों को गौरवशाली उच्च विद्यालयों के रूप में देखने की पुरानी अवधारणा को त्यागना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून रटे-रटाए कानूनों का संग्रह नहीं है. यह सिद्धांतों का एक जीवंत, गतिशील ढाँचा है जिसे संदर्भ में समझा जाना चाहिए, तर्क के साथ लागू किया जाना चाहिए और स्पष्टता के साथ तर्क किया जाना चाहिए.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि भविष्य के लिए तैयार एक वकील को न केवल क़ानून के मूल पाठ का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि बाजार नियमों के पीछे के आर्थिक तर्क, डिजिटल अनुबंधों को सक्षम बनाने वाले तकनीकी ढाँचे, या असमानता और जलवायु न्याय के प्रश्नों को गढ़ने वाली सामाजिक वास्तविकताओं को भी समझना चाहिए.

उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा को 'डिजिटल-प्रथम' शिक्षाशास्त्र को अपनाना चाहिए - सुविधा के लिए नहीं, बल्कि न्याय के भविष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "यह दर्शन व्यवहार में कैसा दिखता है? मेरे लिए, यह एक ऐसी कानूनी शिक्षा प्रणाली जैसा लगता है जो नैतिकता को एक बाद की बात या केवल एक शैक्षणिक आवश्यकता के रूप में मानने से इनकार करती है, यह उन कक्षाओं जैसा लगता है जहाँ चर्चाएं केवल काले-अक्षरों वाले प्रावधानों तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि लगातार न्याय, निष्पक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रश्नों पर लौटती हैं."