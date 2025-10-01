ETV Bharat / bharat

झारखंड में आपसी भाईचारे की मिसाल है 'बरगंडा' का दुर्गा मंडप, यहां मिट जाती हैं धार्मिक दूरियां

गिरिडीह में मां दुर्गा की नौ दिनों तक चलने वाली पूजा में हिंदूओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं.

Contribution of Muslims in Durga Puja
दुर्गा पूजा में मुस्लिम समाज का योगदान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 2:38 PM IST

गिरिडीह: नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है. जिसमें अक्सर हिंदू समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं लेकिन गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड का बरगंडा गांव इससे थोड़ा अलग है. यहां सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश कामय है, जो आज के समय में समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है.

50 साल पुरानी दुर्गा पूजा में मुस्लिमों की भागीदारी

यहां पिछले 50 सालों से दुर्गा पूजा की ऐसी परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर, दुर्गा मां की पूजा में भाग लेते हैं और इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं. इस गांव में देवी मां की पूजा की शुरुआत 1975 के दशक में गांव के सुखदेव जायसवाल और शिव जायसवाल ने मिलकर की थी. शुरू में यह एक छोटा आयोजन था लेकिन धीरे-धीरे यह गांव की सामूहिक पहचान बन गया.

दुर्गा पूजा में मुस्लिमों का योगदान (Etv Bharat)

दुर्गा पूजा में मुस्लिमों की सक्रिय भागीदारी

इसमें सबसे खास बात यह है कि शुरू से ही इस पूजा में धार्मिक सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए दोनों सामुदायों की विशेष सहभागिता रही है. इस आयोजन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी महज प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि हर स्तर पर सक्रिय सहयोग देखने को मिलता है. पूजा के विसर्जन में मुस्लिम युवक और बुजुर्गों की भागीदारी रहती है. गांव के युवक बताते हैं कि यह पूजा सिर्फ हिंदुओं की नहीं है बल्कि पूरे गांव की होती है. हम इसे अपने त्योहार की तरह मानते हैं.

धर्म से पहले सिखाया जाता है इंसानियत का पाठ

गांव के बुजुर्ग भी बताते हैं कि बरगंडा में कभी भी धर्म के नाम पर कोई विवाद नहीं हुआ है. यहां आपसी समझ, सहयोग और सद्भाव इतनी गहरी जड़े हैं. इस गांव में किसी को अलग करने वाली सोच पनप ही नहीं पाती, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को यह सिखाया जाता है कि धर्म से पहले इंसानियत है.

मूर्ति विसर्जन में रहता है मुस्लिम समाज का सहयोग

मंदिर के पुजारी पीतांबर पांडे ने बताया कि यहां पूजा पिछले 50 सालों से हो रही है. यहां सुखदेव भगत के परिजनों द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता है. दुर्गा पूजा के दौरान गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़-चढ़कर पूजा में हिस्सा लेते हैं और मूर्ति विसर्जन में मुस्लिम समाज के लोगों का पूरा सहयोग रहता है.

DURGA PUJA 2025
बरगंडा गांव में देवी मां का मंदिर (Etv Bharat)

बरगंडा गांव में जिस परिवार के सदस्य के द्वारा पूजा की जाती है, उसी परिवार के एक सदस्य नीतू जायसवाल ने बताया कि अब वे सभी दिल्ली में रहते हैं लेकिन हर साल पूजा के दौरान वह गांव में होने वाली दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं. डुमरी में रहने वाले उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी पूजा करते हैं.

बरगंडा गांव एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इस गांव के बीचों-बीच एक दुर्गा मंदिर है. इस मंदिर में मुस्लिम समाज के लोगों का सहयोग पूरी तरह से रहता है. गांव के मेले में मुस्लिम परिवार के लोग भाग लेते हैं और मूर्ति विसर्जन में भी मुस्लिम समाज के लोग शामिल होता हैं. मुहर्रम में हिंदू भाइयों का सहयोग रहता है: हसीमुद्दीन अंसारी, मुखिया, परसाबेडा पंचायत

