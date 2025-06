ETV Bharat / bharat

देशभर में मनाई जा रही ईद-उल-अजहा, राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने दी मुबारकबाद - BAKRID EID UL ADHA 2025

देशभर में मनाया जा रहा है ईद-उल-अजहा का त्योहार ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 7, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 10:13 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग शनिवार को धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ बकरीद मना रहे हैं, जिसे ईद-उल-अज़हा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन की शुरुआत देश भर के शहरों और कस्बों में मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ हुई, जहां लोग पवित्र त्यौहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद-उल-अजहा की बधाई दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पोस्ट किया, "ईद-उल-अजहा के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. यह त्योहार बलिदान, आस्था तथा अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझाता है। आइए, इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर समाज और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का संकल्प लें." PM मोदी ने दी बकरीद की मुबारकबाद

पीएम मोदी ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने-बाने को मजबूत करे. सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं.’

ईद-उल-अज़हा या 'बलिदान का त्यौहार', पर कुर्बानी की परंपरा हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माईल की अल्लाह के प्रति आस्था से जुड़ी है. बकरीद, जिसे ईद-उल-अजहा या बकरा ईद के नामों से भी जाना जाता है. इसे जिल-हुज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है. भारत में आज यानी की 7 जून 2025 को बकरीद मनाई जा रही है. यह इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है जो त्याग, आस्था और समर्पण की भावना को दर्शाता है. ईद-उल-अजहा आज (PTI) बकरीद के दिन पशु की कुर्बानी देना हजरत इब्राहिम (अलैहि सलाम) की अल्लाह के प्रति उनकी अटूट आस्था और निष्ठा को दर्शाता है. इब्राहिम की इसी आस्था और विश्वास को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद पर पशु (बकरी, भेंड़) की कुर्बानी देते हैं, और मांस को परिवार, दोस्तों और जरूरतमंदों में बांटते हैं. ईद-उल-अजहा आज (PTI) भारत में, यह त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. दिल्ली और नोएडा में, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह-सुबह प्रमुख मस्जिदों में बकरीद की नमाज़ अदा की. स्थानीय मस्जिद समितियों की घोषणाओं के अनुसार, नमाज का समय थोड़ा भिन्न था. नोएडा में, प्रार्थना सुबह 7:00 बजे के आसपास हुई, जबकि ग्रेटर नोएडा में, समय मस्जिद के आधार पर सुबह 6:45 बजे से 8:15 बजे तक था. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में, ठाकरे और शिंदे गुटों द्वारा समानांतर कार्यक्रमों की योजना के कारण ऐतिहासिक दुर्गादी किले के पास पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई थी. देशभर में मनाया जा रहा ईद-उल-अजहा (PTI) भारत के अन्य हिस्सों में, समारोह शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में, सुबह की नमाज के लिए ईदगाह में बड़ी भीड़ एकत्र हुई. भागलपुर (बिहार) में, हजारों लोग तातारपुर मस्जिद, सीटीएस ग्राउंड और शाहजंगी मैदान में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए. ईद-उल-अजहा आज (IANS) इसी तरह, भोपाल (मध्य प्रदेश) में ईदगाह मस्जिद में सुबह की ईद-उल-अजहा नमाज के दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे. बकरीद का जश्न पूरे दिन जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें परिवार उत्सवी भोजन, दान-पुण्य के कार्यों और सामुदायिक मेल-मिलाप के लिए एक साथ आएंगे. प्रमुख शहरों में अधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की है. देशभर में मनाया जा रहा ईद-उल-अजहा (IANS) ये भी पढ़ें: बकरीद से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट! विभिन्न स्थानों पर की गई गश्त व चेकिंग, गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू

Last Updated : June 7, 2025 at 10:13 AM IST