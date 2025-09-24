ETV Bharat / bharat

मुस्लिम युवक ने भरतनाट्यम में की Phd, गुरु के नाम पर खोली एकेडमी

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से भरतनाट्यम में पीएचडी करने वाले मुस्लिम युवक ने गुरु के नाम पर एक अकादमी खोल कर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं.

हैदराबाद: नृत्य मां का जुनून था, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी उम्मीदों में बाधा बन रही थी, बेटे ने मां के सपने को पूरा करने के लिए हाथ मिलाया, उपहास और बाधाओं के बावजूद वह आगे बढ़ा, उसने हजारों प्रस्तुतियां दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ. वह हैदराबादी शेख जानीमिया हैं.

कला की कोई जाति या धर्म नहीं होता. प्रतिभा किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती! लेकिन जब जनीमिया ने भरतनाट्यम को चुना, तो कई लोगों ने आपत्ति जताई और उपहास उड़ाया. कहा, 'एक मुस्लिम युवक पारंपरिक नृत्य क्यों कर रहा है?' जनीमिया ने इन सबको आशीर्वाद माना. वह हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भरतनाट्यम में पीएचडी कर रहा है. उसने अपने गुरु के नाम पर एक अकादमी स्थापित की है और मामूली शुल्क पर सैकड़ों बच्चों को प्रशिक्षण देकर एक मिसाल कायम कर रहा है.

जनीमिया खम्मम जिले के तल्लाडा का रहने वाला है. उसकी माँ शाहिदा बेगम को नृत्य में गहरी रुचि थी. हालाँकि वह सीखना चाहती थी लेकिन अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे अपने परिवार के सदस्यों को मना नहीं कर सकी. लेकिन उनके बेटे जनीमिया को पाँच साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था. उनके दादा जो कहानियाँ सुनाकर जीवनयापन करते थे. उनका भी उन पर प्रभाव पड़ा.

विजयवाड़ा में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान मिली सिस्टर लिली डैनियल और डिग्री के दौरान मिली सिस्टर एलिजाबेथ सेवी डैनियल के प्रोत्साहन से नृत्य उनका जीवन बन गया. उन्हें 'कलादर्शिनी' नामक नृत्य महाविद्यालय में दाखिला मिल गया. बाद में वे अपने गुरु शारदा के घर दो साल तक रहे और आंध्र नाट्यम सीखा. फिर वह हैदराबाद लौट आए और पद्मश्री आनंद शंकर जयंती से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया और स्वयं नृत्य प्रस्तुतियाँ देने लगे.

नाम कमाने के बाद जनीमिया ने हैदराबाद में अपने गुरु के नाम पर एक अकादमी शुरू की. वर्तमान में 200 बच्चों को भरतनाट्यम सिखाया जा रहा है. जब नृत्य प्रशिक्षण केंद्र पहली बार खुला तो अधिकारी आए और उन्हें एक मंदिर में नृत्य करने के लिए कहा. जनीमिया बहुत खुश हुए. अगले दिन कुछ लोग आए और बहस करने लगे. एक मुसलमान को नचाने का क्या मतलब है?' हालाँकि शुरुआत में उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्हें एक साथ लाया गया और उन्होंने नृत्य जारी रखा. इतने कड़वे अनुभवों के बावजूद जनीमिया ने अपना जीवन कला को समर्पित कर दिया है और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं.

नृत्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार

जानीमिया ने राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आंध्र नाट्यम, पेरिनि शिव तांडवम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में एक हजार से अधिक प्रस्तुतियाँ दी हैं. अमरावती के शिलान्यास समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में नृत्य प्रस्तुत किया. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भरतनाट्यम पर पीएचडी करते समय वह उस नृत्य के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने में लगे हुए थे.

