'वक्फ विरोध की आड़ में हिंसा की आशंका', विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता जताई

आलोक कुमार ने कहा कि इस दिन प्रस्तावित 'भारत बंद' के दौरान हिंसा की आशंका है, और केंद्र व राज्य सरकारों को लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए. विहिप के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में यह चिंता जताई.

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 3 अक्टूबर को वक्फ कानून के खिलाफ घोषित देशव्यापी आंदोलन को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने आंदोलन के क्रम में हिंसा की आशंका जताई है. साथ ही उन्होंने सरकारों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है.

विश्व हिंदू परिषद के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हाल के समय में देश भर में पैगंबर मोहम्मद के नाम पर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं. उन्होंने आशंका जताई कि 3 अक्टूबर को होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यक्रम में भी हिंसा भड़क सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहा था, लेकिन अब कोर्ट के निर्णय से पहले ही इस तरह के आंदोलन की घोषणा कर दी गई है.

आलोक कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि विहिप को मुस्लिम समुदाय द्वारा 'आई लव मोहम्मद' जैसे पोस्टर या नारे लगाने से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह समाज में वैमनस्य न फैलाए. हालांकि, अगर इस तरह के नारों के साथ आपत्तिजनक या उकसावे वाले नारे लगाए जाते हैं, तो यह सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक हो सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज को 'आई लव महाकाल' या 'आई लव महादेव' जैसे नारों को प्रतिक्रिया के रूप में नहीं अपनाना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्टदेव के प्रति प्रेम व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसे सामाजिक तनाव का कारण नहीं बनना चाहिए.

आलोक कुमार ने हिंदू समाज से अपील की कि वे इस दौरान सतर्क और संयमित रहें. साथ ही, उन्होंने सरकारों से मांग की कि वे 3 अक्टूबर को होने वाले किसी भी जोर-जबरदस्ती या हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करें. विहिप ने सभी पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है, ताकि देश में सामाजिक समरसता बनी रहे.

साथ ही इस सवाल पर की नवरात्रि भी चल रही और नवरात्रों में गुजरात और कई जगह पर आधार कार्ड और सिर्फ हिन्दुओं की एंट्री पर जोर दी गई है. ऐसा क्यों... विहिप ने भी मांग की थी. इस पर आलोक कुमार का कहना है कि जहां भी डांडिया कार्यक्रम होते हैं वहां पर मां दुर्गा की मूर्ति भी लगी होती है. उन्होंने कहा कि, पहले आरती भी की जाती है. ऐसे में वह पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग मक्का जाते हैं या उनके आयोजनों में हिंदुओं की एंट्री संभव है. इसलिए सभी धर्मों को उनका सम्मान करना चाहिए.

