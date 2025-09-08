ETV Bharat / bharat

कटक में मुस्लिम कारीगर बनाते हैं मां दुर्गा के लिए जरी मेढा, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा

ओडिशा का कटक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर दशहरा मनाते हैं. यहां के मुस्लिम कारीगर पीढ़ियों से देवी दुर्गा के लिए जरी मेढा बनाते हैं.

muslim family making jari medha for Durga Puja pandals in Cuttack Odisha
कटक में मुस्लिम कारीगर बनाते हैं मां दुर्गा के लिए जरी मेढा (ETV Bharat)
September 8, 2025

कटक: ओडिशा का कटक शहर अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है. कटक के प्रसिद्ध दशहरे की भी कई परंपराएं हैं और वह परंपरा आज भी जीवित है. यहां हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर दशहरा मनाते हैं. जब कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द की बात होती है, तो कटक के भाईचारे की चर्चा जरूर होती है. यह एक ऐसा शहर है जहां मुसलमान हिंदू त्योहारों में सीधे तौर पर शामिल होते हैं. यहां तक कि त्योहार के भव्य आयोजनों में भी मुसलमान अहम भूमिका निभाते हैं. हम बात कर रहे हैं कटक के जहीर खान के परिवार की. एक-दो साल से नहीं, बल्कि कई वर्षों से, यानी पीढ़ियों से यह मुस्लिम परिवार इस त्योहार की सेवा करता आ रहा है.

दुर्गा पूजा से पहले सिल्वर सिटी में चहल-पहल बढ़ गई है. इस प्राचीन शहर में, जहां बेशा (पोशाक) अपनी सजावट के लिए जाना जाता है, वहीं सोने-चांदी के मेढे की होड़ में जरी मेढे की मांग भी कम नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि कटक में मुस्लिम समुदाय के लोग जरी मेढा बनाते हैं. शहर में जहीर खान का परिवार जरी मेढा कारीगरों के रूप में बेशा के लिए प्रसिद्ध है.

जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर
जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर (ETV Bharat)

दशहरा आते ही इन जरी मेढा कारीगरों को फुर्सत नहीं मिलती. जहीर के हाथ से बने मेढा की कटक से लेकर ब्रह्मपुर, रावलपिंडी, संबलपुर तक मांग है. जहीर का परिवार तीन पीढ़ियों से यह जरी का काम करता आ रहा है, जबकि वह खुद 20 से 25 सालों से जरी मेढा बनाते आ रहे हैं. उनके काम में सराफा की बारीक कारीगरी की झलक दिखाई देती है.

जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर
जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर (ETV Bharat)

जरी मेढा बनाने में लगते हैं 15 दिन
जहीर खान ने बताया कि इस साल उन्हें 8 से 10 जरी मेढा के ऑर्डर मिले हैं. उन्होंने कहा कि हालांकि कई और ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण उन्हें कई ऑर्डर रद्द करने पड़ रहे हैं. अक्षय तृतीया के दिन से इसका निर्माण शुरू कर देते हैं. इस तरह के मेढा के काम में 15 दिन लगते हैं. हालांकि, जहीर ने कहा कि उन्हें दुर्गा पूजा के लिए काम करके खुशी हो रही है.

जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर
जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर (ETV Bharat)

कटक दशहरा के कारीगर मेढा बनाने के काम में बांस, कागज, जस्ता, मोम, जरी और मखमल आदि का उपयोग करके बहुत ही बारीक काम कर रहे हैं. जरी मेढा में कालिका, गढ़ी, कलां, छाज, बक्सा, पगड़ी, हार और पट्टी की त्रुटिहीन कारीगरी यहां कई लोगों को आकर्षित करती है. वे कटक शहर, भुवनेश्वर, राउरकेला, झारसुगुड़ा आदि कई पूजा मंडपों से जरी मेढा के ऑर्डर लेते हैं और हर साल मेढा की आपूर्ति करते हैं. कारीगरों का कहना है कि इस मेढा के काम से उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है.

जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर
जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर (ETV Bharat)

डेढ़ लाख रुपये तक कीमत
कारीगर शाहिद ने बताया कि एक मेढा (देवी दुर्गा की सजावटी) की कीमत 10 हजार रुपये से शुरू होकर डेढ़ लाख रुपये तक जाती है. फिर, बारिश ने मेढा के निर्माण में बाधा डाली है, क्योंकि भारी बारिश के कारण मेढे को सुखाने में समस्या होती है.

जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर
जरी मेढा बनाने वाले मुस्लिम कारीगर (ETV Bharat)

इसी तरह, देवी दुर्गा की सजावट में मुसलमानों द्वारा बनाई गई हस्तनिर्मित सामग्री का उपयोग किया जाता है. जिस पर हिंदुओं ने भी अपनी खुशी व्यक्त की है. इस संबंध में, कटक महानगर शांति समिति के अध्यक्ष देवेंद्र साहू ने कहा कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जो अभी भी जारी है. वे हमारे त्योहार में शामिल होते हैं और हम भी उनके त्योहार में शामिल होते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं. एक ऐसी परंपरा जो पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देती है.

