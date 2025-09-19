ETV Bharat / bharat

मोरहाबादी मैदान में मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले, आपसी भाईचारे का दे रहे हैं संदेश

रांची में रावण दहन हर साल भाईचारे का गवाह बनता है. यहां मुस्लिम कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले बनाते हैं.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand

Published : September 19, 2025 at 6:13 PM IST

4 Min Read
चंदन भट्टाचार्या की रिपोर्ट

रांची: राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान इस बार दशहरे पर सिर्फ रावण दहन का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि यह भाईचारे और सामाजिक एकता की मिसाल भी पेश करेगा. यहां होने वाले भव्य आयोजन की सबसे खास बात यह है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के विशाल पुतलों का निर्माण मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं. दशहरे जैसे हिंदू पर्व पर मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी एक मजबूत संदेश देती है कि भारत की असली पहचान इसकी गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द में है.

मुस्लिम कारीगरों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूमिका

मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का इतिहास पुराना है. दशकों से यहां मुस्लिम कारीगर पुतले तैयार करते आ रहे हैं. कारीगरों का कहना है कि यह काम उनके परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता आ रहा है. उनके लिए यह सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जो उन्हें हर साल भाईचारे का संदेश फैलाने का अवसर देती है. उन्होंने कहा, हमारे लिए यह पर्व केवल हिंदुओं का नहीं है. हम सब मिलकर इसे भारतीय संस्कृति के उत्सव के रूप में देखते हैं. हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे और आज हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (ईटीवी भारत)

भव्यता और खर्च का अनुमान

इस बार 70 फीट ऊंचे रावण, 65 फीट के मेघनाथ और 60 फीट के कुंभकरण का पुतला तैयार किया जा रहा है. इनकी ऊंचाई और भव्यता को देखते हुए आयोजन स्थल पर खास इंतजाम किए गए हैं. आयोजन समिति का कहना है कि पूरे कार्यक्रम पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है.

रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले बनाते कारीगर (ईटीवी भारत)

आतिशबाजी और झांकियां बनाएंगी रंगारंग माहौल

कार्यक्रम में इस बार "पैरो आतिशबाजी" विशेष आकर्षण होगा. इसके लिए मुंबई और कोलकाता से कलाकार बुलाए गए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश से आए कलाकार पारंपरिक नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. अलग-अलग वेशभूषा में हनुमान जी की झांकियां भी दर्शकों का मन मोहेंगी. समिति का कहना है कि रावण दहन केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने का अवसर भी है.

रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले बनाते कारीगर (ईटीवी भारत)

आयोजकों की अपील - सद्भाव ही असली ताकत

कार्यक्रम के अध्यक्ष ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि समाज में मेल-जोल और आपसी भाईचारे की मिसाल है. उन्होंने बताया कि मुस्लिम कारीगरों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि धर्म कोई भी हो, उत्सव सबका होता है. हमारा मकसद यही है कि समाज में प्रेम और सद्भाव का संदेश पहुंचे. रावण दहन तभी सार्थक होगा जब इसके साथ-साथ हम नफरत और भेदभाव को भी जलाने का संकल्प लें.

रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले बनाते कारीगर (ईटीवी भारत)

भाईचारे का संदेश, पूरे देश के लिए उदाहरण

कारीगरों और आयोजकों की साझा सोच यही है कि त्योहार तभी उद्देश्यपूर्ण होगा . जब उसमें सबकी भागीदारी हो. मुस्लिम कारीगरों ने स्पष्ट कहा- हमारे मन में कभी यह विचार नहीं आता कि यह हिंदुओं का पर्व है, इसलिए हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए. हम सब भारतवासी हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है,

रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले बनाते कारीगर (ईटीवी भारत)

प्रशासन और जनता की तैयारी

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन को देखने जुटेंगे. आयोजन समिति ने दर्शकों से अपील की है कि वे केवल रावण दहन का आनंद लेने ही न आएं, बल्कि भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश लेकर घर लौटें.

