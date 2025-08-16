नई दिल्ली: आरएसएस नेता राम माधव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी और आरएसएस एक ही वैचारिक परिवार का हिस्सा है. दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है क्योंकि दोनों संगठन राजनीति और समाज सेवा के अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं.

वरिष्ठ आरएसएस नेता ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस के 100 साल के इतिहास को मान्यता देने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की. एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में जब दोनों संगठनों के बीच संभावित विरोध को लेकर कुछ शंकाओं के बारे में पूछा गया, तो आरएसएस नेता राम माधव ने ऐसी किसी भी अटकल को खारिज कर दिया.

साथ ही दोहराया कि दोनों संगठन विचारधारा और देश के विकास के लिए काम करने के मामले में एकजुट हैं. भाजपा राजनीति में काम करती है और आरएसएस देश की समाज सेवा के लिए इसके बाहर काम करता है.

माधव ने यहां एएनआई से कहा, 'ये अटकलें समय-समय पर लगाई जाती हैं. अगर उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आरएसएस को आगे लाया जाता है और कहा जाता है कि आरएसएस और भाजपा के बीच मनमुटाव है. आरएसएस और भाजपा एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं.'

राम माधव ने मुनीर के परमाणु बम की धमकी पर आपत्ति जताई

राम माधव ने शनिवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की धमकी से कोई नहीं डरता और भारत में ऐसी धमकियों का जवाब देने की समझ है.

कुछ दिन पहले अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान मुनीर द्वारा की गई टिप्पणी का विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया था. साथ ही भारत ने इस तरह की बयानबाजी जारी रखने पर 'दर्दनाक परिणाम' भुगतने की चेतावनी दी थी.

कोई भी भारत को परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरा सकता: राम माधव

आरएसएस नेता राम माधव ने एएनआई से कहा, 'मुनीर की परमाणु धमकी से कोई डरने वाला नहीं है. प्रधानमंत्री ने इसका उचित जवाब दिया है. भारत को कोई भी परमाणु बम के नाम पर ब्लैकमेल नहीं सकता है. इस सवाल पर कि अगर बात ऐसी हो जाए तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि भारत की भी अपनी समझ है.'

ट्रंप उतने सहज नहीं हैं जितना पहले सोचा जाता था: राम माधव

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी टिप्पणियों का समर्थन कर रहा है, आरएसएस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उतने सहज नहीं हैं जितना पहले सोचा जाता था. वे 'बड़े लेन-देन वाले व्यक्ति' हैं. राम माधव ने आगे कहा कि इस मुद्दे को ट्रंप के अंदाज से निपटने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, 'हम बहुत भावुक लोग हैं. हम ट्रंप की शैली को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खतरनाक तानाशाह किम जोंग-उन से भी संपर्क बनाए रखा है, सिंगापुर में उनसे बात की है और कहा है कि वे दोस्त हैं. इसी वजह से उत्तर कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया. ऐसे ही वह (डोनाल्ड ट्रंप) सोचते हैं कि बुरे लोगों के साथ काम करके मैं उन्हें ठीक कर दूंगा.'

ट्रंप द्वारा बार-बार टैरिफ लगाने की धमकी और भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते के झूठे दावों के बारे में माधव ने कहा, 'ट्रंप के दिमाग में यह स्पष्ट है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं, वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. यही उनका लक्ष्य है.'

अफगानिस्तान में युद्ध और अमेरिका और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेश मुशर्रफ के बीच दोस्ती का जिक्र करते हुए माधव ने कहा, 'वह मुनीर के साथ ऐसा कर रहे हैं, इसका पूरी तरह विरोध करते हैं, लेकिन अमेरिका ने मुशर्रफ के साथ भी यही राजनीति की थी. मुशर्रफ आतंकवाद का इतना समर्थन करते थे. अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की एक खास शैली है.'

जब उनसे पूछा गया कि चीन पर लगाए गए टैरिफ पर रोक लगा दी गई है, लेकिन भारत पर नहीं तो माधव ने जवाब दिया कि पहले से ही कुछ क्षेत्र हैं जो टैरिफ से प्रभावित हुए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर. हालांकि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अमेरिका और चीनी दोनों अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं.

उन्होंने कहा, 'चीन के साथ भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां टैरिफ और प्रतिबंध लगाए गए हैं. उनके सबसे महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक, सेमीकंडक्टर चिप्स, पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. चीन पहले से ही उनके निशाने पर रहा है.'

आरएसएस नेता ने भारत-अमेरिका संबंधों के दीर्घकालिक रूप से स्थिर रहने का विश्वास भी व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'हमारे दोनों संबंध ऐसे महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गए हैं कि इतने मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों में कोई समस्या नहीं आएगी.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले सशस्त्र बलों की भूमिका को सलाम किया.

