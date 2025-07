ETV Bharat / bharat

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा - BIR HORO NI

खूंटी: जल, जंगल और जमीन की धरती - झारखंड. इस राज्य का नाम भी जंगलों के कारण ही झारखंड पड़ा है. आदिवासियों की बहुतायत संख्या वाला यह राज्य जंगलों की भूमि वाला राज्य इसलिए बन पाया क्योंकि, इसके जंगलों को बचाने का जिम्मा सिर्फ वन विभाग ने नहीं उठा रखा है. बल्कि यहां के लोग भी इसे लेकर बहुत जागरूक हैं. वन संरक्षण की ऐसी ही कहानी बयां करता है खूंटी जिले का बुरुमा जंगल. इस जंगल का खुद का फॉरेस्ट ऑफिसर है. जो पेड़ काटने वालों और तस्करों से जंगलों की रक्षा करता है. और इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद पूरे गांव के लोग करते हैं. यही कारण है कि यहां के जंगल सुरक्षित हैं. बुरुमा जंगल खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड क्षेत्र में स्थित है. जहां हर साल एक बार ग्रामीणों की बैठक होती है. इस बैठक में चुना जाता है - बिर होरो नी. बिर होरो नी का मतलब है जंगल का रखवाला. यही बिर होरो नी जंगलों की रखवाली करते हैं. एक साल के लिए एक बिर होरो नी को चुना जाता है. 400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला (ईटीवी भारत) 400 एकड़ में फैला है बुरुमा जंगल बुरुमा जंगल मुरहू प्रखंड क्षेत्र के चार गांवों के आसपास करीब 400 एकड़ में फैला है. वर्तमान में हेठगोआ पंचायत के लोदोडीह टोली गांव निवासी 62 वर्षीय एंथोनी ओड़ेया बुरुमा जंगल की रक्षा करते हैं. उनके तीन बेटे हैं और तीनों ही बेटे खूंटी में रहकर व्यापार करते हैं. लेकिन उनसे दूर एंथोनी खुद जंगल की रक्षा करते हैं. जंगल की रक्षा के लिए पूरे गांव की पहल पर ग्राम प्रधान ने एंथोनी को रखवाली का जिम्मा दिया है. फिलहाल एंथोनी इसी साल के जनवरी महीने से जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं. 62 वर्षीय एंथोनी ओड़ेया घनघोर बारिश के मौसम में भी जंगलों में घूमते दिख जाएंगे. सुबह होते ही वे अपने घर से पांव में हवाई चप्पल, हाथ में छाता, लोहे की एक रॉड और टोनो लेकर निकल जाते हैं जंगल की ओर. एंथोनी को तनख्वाह सरकार से नहीं मिलती. बल्कि हर मुंडा घर से उन्हें सालाना 10 पयला (कटोरा) चावल और 20 रुपए मिलता है. उन्हें मुंडा समाज ने इस साल का बिर होरो नी चुना है. क्या है बिर होरो नी (ईटीवी भारत) चार गांवों के बिर होरो नी हैं एंथोनी ओड़ेया एंथोनी ओड़िया खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड अंतगर्त मुंडा टोली, इंदलडी, पाहन टोली और लोदोडीह गांव के बिर होरो नी चुने गए हैं, इन चार गांवों के आसपास करीब 400 एकड़ में घने जंगल हैं. जंगल में साल, आम, जामुन, केंदू, कटहल, महुआ के पेड़ों समेत तमाम तरह की झाड़ियां, जंगली कंद मूल मौजूद हैं. इसके साथ ही जंगली जानवर, मोर और विशाल सांपों की भरमार भी है. बिर होरो नी इन सभी की रक्षा करते हैं. यह आदिवासी समाज की स्वशासन व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है.

