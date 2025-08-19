ETV Bharat / bharat

मुंबई में भारी बारिश से पानी-पानी हुआ शहर, IMD का रेड अलर्ट जारी, बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय - MUMBAI HEAVY RAINFALL

मुंबई में आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक औसतन 150 मिमी से अधिक बारिश हुई. मीठी नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर है.

मुंबई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 1:39 PM IST

मुंबई: बारिश के कहर से मुंबई समेत कई जिलों में लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से लेकर यातायात की अन्य सुविधाएं भी प्रभावित हुई. सड़कों पर भारी जलभराव से ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात है. कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों पर भी पानी भर गया.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि आईएमडी द्वारा भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच मुंबई में आज सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. मुंबई में आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक औसतन 150 मिमी से अधिक बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश के चलते मीठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर तक बढ़ गया. कुर्ला क्रांति नगर से 350 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और नगर आयुक्त स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

पिछले तीन दिनों से जारी भारी बारिश ने लगातार दूसरे दिन मुंबई में जन जीवनरेखा को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मंगलवार सुबह बारिश का प्रकोप कम न होने से रेल सेवाएं बाधित हुई. घाटकोपर और माटुंगा स्टेशनों के बीच पटरियों पर पानी जमा होने के कारण मध्य रेलवे लाइन पर यातायात बहुत धीमी गति से चल रहा है.

हार्बर रेलवे लाइन पर भी यातायात आधे घंटे देरी से चल रहा है, जिससे कर्मचारियों को काम पर पहुंचने में देरी हुई. इस वजह से मुंबई के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई.

मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के मद्देनजर निजी प्रतिष्ठानों को भी यह सलाह दी गई है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी लेने या घर से काम करने का विकल्प दे सकते हैं. मुंबई नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार को पूरे दिन शहर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

इस दौरान 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी. ज्वार बढ़ने से ऊँची लहरें उठने की आशंका जाहिर की गई. इसलिए नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है.

विक्रोली: 255.5 मिमी

भायखला: 241.0 मिमी

सांताक्रूज़: 238.2 मिमी

जुहू: 221.5 मिमी

बांद्रा: 211.0 मिमी

कोलाब: 110.4 मिमी

महालक्ष्मी: 72.5 मिमी

मंगलवार सुबह से ही मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव शुरू हो गया. हिंदमाता, किंग्स सर्कल, अंधेरी सबवे, वीरा देसाई मार्ग, कांदिवली में समता नगर, कांजुरमार्ग एलबीएस मार्ग, कुर्ला कमानी, साकीनाका मेट्रो ब्रिज पर जलभराव के कारण सड़क यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मुंबई की ओर लगभग तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रही. भारी बारिश के मद्देनजर मुंबई के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में मंगलवार को छुट्टी घोषित कर दी गई.

इसके अलावा मुंबई नगर निगम ने निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दें. मनपा आयुक्त ने बताया कि मुंबई मनपा क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ मुंबई मनपा कार्यालयों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में मनपा द्वारा आज अवकाश घोषित किया जा रहा है.

मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है. मुंबई विश्वविद्यालय ने एक्स मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि आज होने वाली परीक्षा 23 अगस्त को होगी.

