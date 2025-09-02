मुंबई: मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने को लेकर मनोज जरांगे आजाद मैदान में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने उन्हें आजाद मैदान तुरंत खाली करने का नोटिस दिया है. इस पर जरांगे ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वह मुंबई नहीं छोड़ेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सभी मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लें, हम पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करें और उनके खिलाफ मामला दर्ज करें. देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के जरिए लड़कों पर लाठीचार्ज करवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए वरना हम देवेंद्र फडणवीस को दिखा देंगे कि मराठा क्या होते हैं. वहीं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की अपील की है. इससे पहले मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने पुलिस के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया था.

इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को मराठा आंदोलन जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट और नियमों, शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया.

पुलिस नोटिस पर आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा, 'हमें सौ फीसदी विश्वास है कि न्याय मिलेगा. हमें आजाद मैदान से बेदखल करना सरकार के लिए महंगा पड़ेगा. पिछले दो सालों से हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

हमारा विरोध कानून के दायरे में चल रहा है. हमें उम्मीद है कि अदालत विरोध प्रदर्शन के पक्ष में न्याय देगी. जैसे ही अदालत का आदेश आया, हमने वाहन हटा लिए. अब मुंबई में कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं है.

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का आजाद मैदान में अनशन पाँचवें दिन में प्रवेश कर गया. बड़ी संख्या में उनके समर्थक धरना स्थल पर मौजूद थे. अधिकारियों ने पाटिल की कोर कमेटी को जल्द से जल्द आजाद मैदान खाली करने को कहा है. यह कदम बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को जारी किए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है. इसमें प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने को कहा गया था.

सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में चल रहे आंदोलन पर एक तत्काल सुनवाई में कहा कि उन्होंने कुछ शर्तों के साथ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी. प्रदर्शनकारियों ने उनका उल्लंघन किया. प्रदर्शनकारियों ने शहर को ठप कर दिया और उन्होंने अदालत को दिए गए अपने हलफनामे का पालन नहीं किया.

अदालत ने कहा, 'चूंकि प्रतिवादी ने प्रथम दृष्टया राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है और चूंकि उनके पास आजाद मैदान पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कोई वैध अनुमति नहीं है, इसलिए राज्य सरकार उचित कदम उठाने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे.'

इसमें कहा गया, 'चूंकि यह अत्यंत आवश्यक है कि आम आदमी के जीवन में सामान्य स्थिति बहाल की जाए. शहर को ठप नहीं किया जाए. खासकर गणपति महोत्सव के दौरान और चूंकि 2025 के नियम लागू हैं. इसलिए हम प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सड़कों को साफ किया जाए. प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा किए गए स्थानों को खाली कराया जाए.'

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस न्यायालय के अगले आदेश तक मुंबई के सभी प्रवेश बिंदुओं से और अधिक प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया. अदालत ने आदेश में कहा कि कोर्ट में सामने आए तथ्यों से पता चला है कि भारी संख्या में प्रदर्शनकारी शहर में प्रवेश करना चाहते हैं. ऐसे में उन्हें रोकने के लिए उचित कदम उठाएं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल और सभी प्रदर्शनकारियों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता और उपचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. आदेश में कहा गया, 'इसके अलावा हम सभी प्रदर्शनकारियों को चिकित्सा सहायता, पानी और भोजन के पैकेट भी प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जो उन्हें कल तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हम राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि यदि जरांगे के स्वास्थ्य संबंधी मानदंड चिंताजनक हों या उनकी तबीयत बिगड़ती हो तो राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सहायता और उपचार प्रदान करे.'

मुंबई के आजाद मैदान में हजारों मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में 10 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की अपनी माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मराठा वर्षों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं. हालाँकि, हाल ही में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल पर जाने और अपनी मांगें पूरी होने तक पानी न पीने की कसम खाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया.

पाटिल इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे. इस बीच मुंबई में यातायात संबंधी काफी व्यवधान देखा गया. दक्षिण मुंबई क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) स्टेशन के पास जो आजाद मैदान के प्रवेश द्वार के ठीक सामने है वहां स्थिति खराब है. इस आंदोलन ने महायुति सरकार पर भी दबाव बढ़ा दिया है.