नौसेना की इंसास राइफल चोरी के आरोप में फरार नौसैनिक और उसका भाई गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने तेलंगाना से नौसेना की राइफल व कारतूस चोरी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
मुंबई: मुंबई के उच्च सुरक्षा वाले नेवी नगर से इंसास राइफलों और तीन मैगजीन में भरे 40 कारतूस चोरी करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक नौसैनिक (अग्निवीर) और उसके भाई को तेलंगाना के आसिफाबाद से गिरफ्तार किया है.
मुंबई पुलिस की अपराध खुफिया इकाई (CIU) ने तेलंगाना के आसिफाबाद जिले से नौसेना में अग्निवीर के रूप में तैनात 22 वर्षीय राकेश रमेश डुब्बुला और उसके भाई 25 वर्षीय उमेश रमेश डुब्बुला को धर दबोचा. देर शाम दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस की एक विशेष टीम मुंबई पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए देर रात आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड पर लिया गया.
मुंबई क्राइम ब्रांच के उपायुक्त राजतिलक रोशन ने बताया कि दोनों आरोपियों को 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों में से एक फायर फाइटर है. इस मामले में राकेश डुब्बुला और उसके भाई उमेश डुब्बुला को गिरफ्तार किया गया है.
दोनों की गिरफ्तारी नक्सल प्रभावित इलाके से हुई गिरफ्तारी
राकेश पिछले एक साल से कोच्चि नौसेना बेस पर काम करा रहा था, जिसके बाद उसने कुछ समय तक मुंबई में भी काम किया. दोनों को उत्तरी तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र येल्गापल्ली से गिरफ्तार किया गया.
मुंबई पुलिस ने दोनों से चोरी की गई राइफल और कारतूस भी बरामद करने में सफलता हासिल की है. उपायुक्त राजतिलक रोशन ने बताया कि पुलिस ने अदालत को बताया कि उनकी पुलिस हिरासत की जरूरत है, क्योंकि चोरी के पीछे के वास्तविक मकसद की जांच जारी है.
तेलंगाना के येल्गापल्ली गांव में दो भाइयों राकेश और उमेश की राशन की दुकान है. राकेश ने 12वीं तक पढ़ाई की है, जबकि उमेश ने 10वीं पास की है. दोनों 4 सितंबर को मुंबई आए थे.
उन्होंने दो दिनों तक मुंबई के कोलाबा इलाके की टोह ली थी. राकेश कुछ दिनों से यहां सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था, इसलिए उसे इलाके की अच्छी जानकारी थी. 6 सितंबर को नौसेना की वर्दी में नेवी नगर में घूम रहा था. इसी क्रम में शाम 7.30 बजे वह एपी टावर्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया.
इंसास राइफल, 3 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस गायब किए
उन्होंने उसने काम कर रहे एक सिपाही को बताया कि इस समय हाई अलर्ट है. उन्हें सुरक्षा में तैनात सिपाही को बदलने के निर्देश मिले हैं. यह कहते हुए कि अब से वह यहीं तैनात रहेगा, उसने ड्यूटी पर तैनात सिपाही से इंसास राइफल, 3 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस ले लिए.
उसने सिपाही को हॉस्टल चलने को कहा और चला गया. उस समय, योजना के अनुसार, राकेश का भाई उमेश उसी जगह नेवी नगर के बाहर दीवार के दूसरी तरफ खड़ा था.
फिर राकेश ने योजना के अनुसार हथियारों से भरा बैग दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया. दोनों वहीं से लड़ने लगे. कुछ देर बाद जब पिछला सिपाही वहां वापस आया तो वहां कोई किसी को न देखकर उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और चोरी का खुलासा हुआ.
इस मामले में कफ परेड पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, आतंकवाद निरोधक दस्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और नौसेना पुलिस सभी जगह आरोपियों की तलाश कर रही थीं.
मुंबई क्राइम ब्रांच ने बनाई थी 9 टीमें
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की तलाश के लिए नौ टीमें गठित की थीं. आखिरकार मुंबई पुलिस ने आरोपियों का पता लगा लिया और मंगलवार रात तेलंगाना के नक्सली इलाके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
पहले पुणे फिर हैदराबाद पहुंचे थे आरोपी
प्रारंभिक जांच से मिली जानकारी के अनुसार, नेवी नगर से राइफल चुराने के बाद दोनों लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचे. वहां से वे पहले पुणे और फिर ट्रेन से हैदराबाद गए. वहां से वे तेलंगाना स्थित अपने पैतृक गांव येल्गापल्ली पहुंचे. मुंबई अपराध शाखा के उपायुक्त राजतिलक रोशन ने बताया कि दोनों पर चोरी और हथियार अधिनियम सहित बीएनएस की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
