10 साल में किडनी ट्रांसप्लांट, 13 साल के ईशान ने देश के लिए जीते दो गोल्ड समेत तीन मेडल

ईशान अनेकर ने तैराकी में तीन मेडल जीते ( ETV Bharat )

मुंबई : महज 10 साल की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद 13 साल की उम्र में ईशान अनेकर ने जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर हतिहास रच दिया है.

ईशान ने किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी के बाद भी अपनी ज़िंदगी रुकने नहीं दी. एक तरह से, उनके पिता द्वारा दान की गई किडनी ने उन्हें ये दूसरा जीवन दिया और उसने इस जीवन को सुनहरा बना दिया.

ईशान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सबसे युवा अंग प्रत्यारोपण पदक विजेता तैराक बन गए हैं.

1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया

जर्मनी के ड्रेसडेन में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से अंग प्रत्यारोपण कराने वाले खिलाड़ियों ने भाग लिया.

इस प्रतियोगिता में 60 से अधिक देशों के लगभग 1600 खिलाड़ियों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया. बता दें कि विश्व प्रत्यारोपण खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है. ये प्रतियोगिताएं हर दो साल में आयोजित की जाती हैं. इन खेलों के माध्यम से अंगदान के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता है.

इस प्रतियोगिता में भारत से 49 प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता और 8 अंगदाता शामिल हुए. इन सभी ने मिलकर 16 स्वर्ण, 22 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 63 पदक जीते. इस उपलब्धि में ईशान अनेकर ने तीन पदक जीतकर अहम भूमिका निभाई.