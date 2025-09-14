10 साल में किडनी ट्रांसप्लांट, 13 साल के ईशान ने देश के लिए जीते दो गोल्ड समेत तीन मेडल
महाराष्ट्र के महज तेरह साल के ईशान ने तैराकी में भारत के लिए दो स्वर्ण व एक रजत पदक समेत तीन मेडल जीते.
Published : September 14, 2025 at 9:08 PM IST
मुंबई : महज 10 साल की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद 13 साल की उम्र में ईशान अनेकर ने जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर हतिहास रच दिया है.
ईशान ने किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी के बाद भी अपनी ज़िंदगी रुकने नहीं दी. एक तरह से, उनके पिता द्वारा दान की गई किडनी ने उन्हें ये दूसरा जीवन दिया और उसने इस जीवन को सुनहरा बना दिया.
ईशान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सबसे युवा अंग प्रत्यारोपण पदक विजेता तैराक बन गए हैं.
1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया
जर्मनी के ड्रेसडेन में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से अंग प्रत्यारोपण कराने वाले खिलाड़ियों ने भाग लिया.
इस प्रतियोगिता में 60 से अधिक देशों के लगभग 1600 खिलाड़ियों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया. बता दें कि विश्व प्रत्यारोपण खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है. ये प्रतियोगिताएं हर दो साल में आयोजित की जाती हैं. इन खेलों के माध्यम से अंगदान के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता है.
इस प्रतियोगिता में भारत से 49 प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता और 8 अंगदाता शामिल हुए. इन सभी ने मिलकर 16 स्वर्ण, 22 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 63 पदक जीते. इस उपलब्धि में ईशान अनेकर ने तीन पदक जीतकर अहम भूमिका निभाई.
किस स्पर्धा में जीते पदक
ईशान ने 100 मीटर फ़्रीस्टाइल और 200 मीटर फ़्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीते, जबकि 50 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीता. इतना ही नहीं, उनके पिता अनंत अनेकर ने भी डार्ट्स और पेटैंक में दो-दो रजत पदक जीते हैं. इस तरह, इस पिता-पुत्र की जोड़ी ने एक साथ पांच पदक जीतकर प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन किया.
10 साल की उम्र में सर्जरी
ईशान ठाणे के हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता है. जब वह सिर्फ़ 10 साल का था, तब उसे एक बड़ी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी पड़ी थी.
उस समय उनके पिता अनंत अनेकर ने उन्हें अपनी किडनी देकर उन्हें पुनर्जन्म दिया. हालांकि, इस कठिन समय के बाद भी, ईशान ने तैराकी का अपना शौक नहीं छोड़ा.
ईशान के कोच पंकज राठौड़ ने हीरानंदानी क्लब हाउस में उन्हें तैराकी का प्रशिक्षण दिया. पंकज राठौड़ ने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और जिद के कारण ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की.
