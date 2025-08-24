मुंबई: भगवान गणेश के आगमन का उत्सव शुरू हो गया है. सबसे ज्यादा धूम मुंबई में देखने को मिल रही है. मुंबई के कई मंडलों में भगवान गणेश के आगमन समारोह शुरू हो गए हैं और प्रथम दर्शन भी हो चुके हैं. इसी कड़ी में मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा का प्रथम दर्शन समारोह रविवार (24 अगस्त) को आयोजित किया गया.

इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. हालांकि इस मंडल में अन्य मंडलों की तरह भगवान गणेश का आगमन समारोह नहीं होता, फिर भी प्रथम दर्शन समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम से आयोजित किया जाता है.

लालबागचा राजा की झलक: हर साल गणेश चतुर्थी से दो दिन पहले लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा लालबागचा राजा की पहली झलक दिखाई जाती है.

आज शाम गणेश भक्तों को लालबागचा राजा के पहले दर्शन हुए. हर साल की तरह इस साल भी लालबागचा राजा का मनमोहक रूप देखने को मिला, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए. इस साल लालबाग में जामनगर के वनतारा की थीम बनाई गई है. साथ ही, दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर का दृश्य भी बनाया गया है. हर साल की तरह इस साल भी लालबागचा राजा का यह रूप देखने लायक है.

लालबागचा राजा की दिखी पहली झलक (ETV Bharat)

बता दें कि पिछले कई वर्षों तक दिवंगत प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई के द्वारा लालबागचा राजा की सजावट की जाती थी.

1934 में शुरू हुआ गणेशोत्सव: हर साल की तरह इस साल भी लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल बुधवार 27 अगस्त से शनिवार 6 सितंबर 2025 तक बड़े उत्साह के साथ बप्पा का उत्सव मनाएगा.

इस बीच, लालबागचा राजा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने 1934 में गणेशोत्सव की शुरुआत की थी. इस साल लालबागचा राजा का 92वां साल है. लाखों गणेश भक्त लालबागचा राजा के दर्शन के लिए आते हैं.

