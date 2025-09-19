ETV Bharat / bharat

बंबई हाई कोर्ट को एक और धमकी भरा ईमेल मिला, पुलिस अलर्ट पर, तलाशी अभियान शुरू

पिछले हफ्ते बंबई हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

Bombay high court once again
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 5:09 PM IST

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है. खबर के मुताबिक, कोर्ट कैंपस को पूरी तरह से खाली कराया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

पिछले हफ्ते हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इसके बाद मुंबई पुलिस ने कुछ समय के लिए मुंबई हाई कोर्ट को खाली करा लिया था. इलाके में पुलिस व्यवस्था भी अलर्ट कर दी गई है. खबर के मुताबिक, इलाके में भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है. हालांकि, जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

बम डिटेक्शन टीम की मदद से तलाशी अभियान जारी है. साथ ही, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. विशेष एहतियात के तौर पर, हाई कोर्ट में आने-जाने वालों की गहन जांच और पूछताछ की जा रही है.

धमकी भरा ईमेल मिलते ही, बम निरोधक दस्ते की मदद से कोर्ट और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, मिली जानकारी के अनुसार, इस तलाशी अभियान के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इस बीच, पुलिस फिलहाल धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले की तलाश कर रही है. पुलिस ने यह जानकारी दी है.

दिल्ली में स्कूलों में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आए थे
अगस्त के महीने में, राजधानी दिल्ली में स्कूलों में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे थे. यह सिलसिला थम नहीं रहा था. दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. स्कूल में बम की सूचना मिलते ही स्कूल परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने सघन जांच अभियान शुरू किया गया था.

मई में, केंद्र सरकार के सचिव को मिला था धमकी भरा ईमेल

उद्योग मंत्रालय के सचिव को भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल के बाद नई दिल्ली में सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था. इस ईमेल में दावा किया गया है कि उद्योग भवन परिसर के अंदर आत्मघाती IED का इस्तेमाल किया जाएगा. ईटीवी भारत से एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "हमने परिसर की जांच की और पाया कि यह एक फर्जी कॉल थी." उद्योग मंत्रालय के सचिव को संबोधित ईमेल में दावा किया गया था कि उद्योग भवन परिसर के अंदर आत्मघाती आईईडी का इस्तेमाल किया जाएगा.

