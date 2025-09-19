ETV Bharat / bharat

बंबई हाई कोर्ट को एक और धमकी भरा ईमेल मिला, पुलिस अलर्ट पर, तलाशी अभियान शुरू

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 19, 2025 at 5:09 PM IST 2 Min Read

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है. खबर के मुताबिक, कोर्ट कैंपस को पूरी तरह से खाली कराया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. पिछले हफ्ते हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इसके बाद मुंबई पुलिस ने कुछ समय के लिए मुंबई हाई कोर्ट को खाली करा लिया था. इलाके में पुलिस व्यवस्था भी अलर्ट कर दी गई है. खबर के मुताबिक, इलाके में भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है. हालांकि, जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. बम डिटेक्शन टीम की मदद से तलाशी अभियान जारी है. साथ ही, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. विशेष एहतियात के तौर पर, हाई कोर्ट में आने-जाने वालों की गहन जांच और पूछताछ की जा रही है. धमकी भरा ईमेल मिलते ही, बम निरोधक दस्ते की मदद से कोर्ट और इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, मिली जानकारी के अनुसार, इस तलाशी अभियान के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इस बीच, पुलिस फिलहाल धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले की तलाश कर रही है. पुलिस ने यह जानकारी दी है.