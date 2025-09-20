ETV Bharat / bharat

मुंबई को बड़ी सौगात: 30 सितंबर से दौड़ेगी पहली भूमिगत मेट्रो, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

Published : September 20, 2025

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा ही बनी रहती है. वहीं सड़कों पर भीड़ के अलावा लोकल मेट्रो में धक्का मुक्की और घंटों लंबा सफर करने वाले मुंबईवासियों के लिए मेट्रो एक बड़ी राहत की खबर है. सार्वजनिक परिवहन के लिहाज से मेट्रो सेवाएं एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प बन गया है. देश की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन (मेट्रो 3) पूरी क्षमता से चलने के लिए तैयार है. इस लाइन के अंतिम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को करेंगे. यह मेट्रो पश्चिमी उपनगरों को मुंबई के दक्षिणी सिरे से सीधे जोड़ेगी. यह नई लाइन मुंबईवासियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगी? ट्रैफ़िक जाम की समस्या का समाधान कैसे होगा? और यह बहुप्रतीक्षित परियोजना किस तेज़ी से पूरी होने की ओर अग्रसर है? आइए जानते हैं इसके बारे में... आठ साल का इंतजार खत्म हुआ, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) द्वारा बनाई जा रही मेट्रो 3 लाइन कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ ​​(Aarey) है. 33.5 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन का प्रस्ताव पहली बार 2011 में रखा गया था. इसका वास्तविक कार्य 2016 में शुरू हुआ. आठ साल से अधिक समय के बाद, यह लाइन पूरी तरह से तैयार है. शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत 23,136 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 37,246 करोड़ रुपये हो गई है. इस परियोजना के लिए 60 प्रतिशत धनराशि जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जबकि शेष धनराशि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50:50 की साझेदारी में खर्च की गई है. 27 स्टेशन: इस लाइन पर कुल 27 स्टेशन हैं. वर्तमान में, आरे और आचार्य अत्रे चौक के बीच 16 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा चल रही है. आरे से बीकेसी चरण अक्टूबर 2024 में शुरू होगा, जबकि बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक चरण मई 2025 में शुरू होगा. अब अंतिम चरण में 11 स्टेशनों के साथ आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक 11.2 किलोमीटर लंबा मार्ग 30 सितंबर से शुरू होगा. इस चरण के लिए पहले कई तारीखें तय की गई थीं, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई. हालांकि, अब काम पूरा हो गया है और यह मार्ग मुंबईवासियों के लिए लाभदायक होगा. अंतिम तैयारियां शुरू: इस अंतिम चरण में विज्ञान संग्रहालय से कफ परेड तक के मार्ग का हाल ही में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) टीम द्वारा निरीक्षण किया गया. अब सीएमआरएस कमिश्नर द्वारा 22 से 25 सितंबर तक अंतिम निरीक्षण किया जाएगा. इस निरीक्षण के बाद अंतिम प्रमाण पत्र मिलते ही मार्ग को यात्री सेवा के लिए खोल दिया जाएगा.