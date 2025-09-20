मुंबई को बड़ी सौगात: 30 सितंबर से दौड़ेगी पहली भूमिगत मेट्रो, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी
मुंबई भूमिगत मेट्रो में आरे से कफ परेड तक 27 स्टेशन में 26 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं. इस प्रोजेक्ट पर 37 हजार करोड़ रुपये खर्च आया.
Published : September 20, 2025 at 5:23 PM IST
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा ही बनी रहती है. वहीं सड़कों पर भीड़ के अलावा लोकल मेट्रो में धक्का मुक्की और घंटों लंबा सफर करने वाले मुंबईवासियों के लिए मेट्रो एक बड़ी राहत की खबर है. सार्वजनिक परिवहन के लिहाज से मेट्रो सेवाएं एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प बन गया है.
देश की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन (मेट्रो 3) पूरी क्षमता से चलने के लिए तैयार है. इस लाइन के अंतिम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को करेंगे. यह मेट्रो पश्चिमी उपनगरों को मुंबई के दक्षिणी सिरे से सीधे जोड़ेगी.
यह नई लाइन मुंबईवासियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगी? ट्रैफ़िक जाम की समस्या का समाधान कैसे होगा? और यह बहुप्रतीक्षित परियोजना किस तेज़ी से पूरी होने की ओर अग्रसर है? आइए जानते हैं इसके बारे में...
आठ साल का इंतजार खत्म हुआ, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) द्वारा बनाई जा रही मेट्रो 3 लाइन कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ (Aarey) है. 33.5 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन का प्रस्ताव पहली बार 2011 में रखा गया था. इसका वास्तविक कार्य 2016 में शुरू हुआ. आठ साल से अधिक समय के बाद, यह लाइन पूरी तरह से तैयार है.
शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत 23,136 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 37,246 करोड़ रुपये हो गई है. इस परियोजना के लिए 60 प्रतिशत धनराशि जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जबकि शेष धनराशि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50:50 की साझेदारी में खर्च की गई है.
27 स्टेशन: इस लाइन पर कुल 27 स्टेशन हैं. वर्तमान में, आरे और आचार्य अत्रे चौक के बीच 16 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा चल रही है. आरे से बीकेसी चरण अक्टूबर 2024 में शुरू होगा, जबकि बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक चरण मई 2025 में शुरू होगा.
अब अंतिम चरण में 11 स्टेशनों के साथ आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक 11.2 किलोमीटर लंबा मार्ग 30 सितंबर से शुरू होगा. इस चरण के लिए पहले कई तारीखें तय की गई थीं, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई. हालांकि, अब काम पूरा हो गया है और यह मार्ग मुंबईवासियों के लिए लाभदायक होगा.
अंतिम तैयारियां शुरू: इस अंतिम चरण में विज्ञान संग्रहालय से कफ परेड तक के मार्ग का हाल ही में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) टीम द्वारा निरीक्षण किया गया.
अब सीएमआरएस कमिश्नर द्वारा 22 से 25 सितंबर तक अंतिम निरीक्षण किया जाएगा. इस निरीक्षण के बाद अंतिम प्रमाण पत्र मिलते ही मार्ग को यात्री सेवा के लिए खोल दिया जाएगा.
उद्घाटन की पृष्ठभूमि में काम तेज़ी से चल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी 30 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं और इस अवसर पर नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह मेट्रो चरण इसमें शामिल है.
यह कहां से कहां तक चलेगी : आरे जेवीएलआर, सीपज़, अंधेरी एमआईडीसी, मरोल नाका, मुंबई एयरपोर्ट टी2, सहार रोड, एयरपोर्ट टी1, सांताक्रूज़, बांद्रा कॉलोनी, बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स), धारावी, शीतला देवी मंदिर, दादर मेट्रो, सिद्धिविनायक मंदिर, वर्ली, आचार्य अत्रे चौक, विज्ञान संग्रहालय, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रांट रोड, गिरगांव, कालबादेवी, सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, विधान भवन, कफ परेड.
मुंबईकरों को वास्तव में क्या लाभ होगा : यह मेट्रो लाइन दक्षिण मुंबई को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ेगी. इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक पहुंच आसान हो जाएगी. यह मार्ग कोलाबा, वर्ली, दादर, बीकेसी, सांताक्रूज़, सीएसएमटी, चर्चगेट, मंत्रालय, विधान भवन जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ता है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम हो जाएगी.
उम्मीद है कि इस मेट्रो से रोज़ाना लगभग 13 लाख यात्री सफ़र करेंगे. फ़िलहाल, सड़क मार्ग से कफ परेड से आरे तक जाने में डेढ़ से दो घंटे लगते हैं. लेकिन मेट्रो यह दूरी मात्र 54 मिनट में तय कर सकती है.
धार्मिक और पर्यटन स्थलों से जुड़ाव: दक्षिण मुंबई के निवासी अब 60 रुपये में मेट्रो द्वारा सीधे सिद्धिविनायक दर्शन तक पहुंच सकते हैं. पहले बसों और लोकल ट्रेनों में 60 से 70 रुपये लगते थे, लेकिन मेट्रो से आपको परेशानी और समय की बचत होगी.
यह मार्ग प्रमुख धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन स्थलों के निकट से गुजरता है. बीकेसी से सीएसएमटी जाने के लिए शेयर रिक्शा या बस-लोकल का किराया 50 से 70 रुपये है. अब मेट्रो से वातानुकूलित और आरामदायक यात्रा 50 रुपये में संभव होगी. सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा. यह मार्ग मुंबई के उत्तर-दक्षिण आवागमन को एक नई दिशा देगा.
टिकट की कीमतें क्या होंगी : आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड: 40 रुपये - आरे जेवीएलआर से कफ परेड: 70 रुपये - आरे जेवीएलआर से सिद्धिविनायक: 60 रुपये - दादर मेट्रो से चर्चगेट मेट्रो: 50 रुपये - कफ परेड से आरे जेवीएलआर: 70 रुपये किराया होगा.
ट्रैफिक जाम से निपटने में कैसे मदद करें? मुंबई की सड़कों पर हर दिन लाखों वाहन चलते हैं. इस वजह से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ता है. यह अंडरग्राउंड मेट्रो एयरपोर्ट, बीकेसी, मंत्रालय, विधानभवन को सीधे जोड़ेगी.
