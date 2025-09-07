ETV Bharat / bharat

मुंबई के 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, 18 घायल

मुंबई के दहिसर में 24 मंजिला इमारत में भीषण आग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 7, 2025 at 9:02 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 9:08 PM IST 2 Min Read

मुंबई: मुंबई के उपनगर दहिसर (पूर्व) में रविवार को एक 24 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए. यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे शांतिनगर स्थित न्यू जनकल्याण सोसायटी में हुआ, जब लोग अपने घरों में थे. दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और राहतकर्मी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य के दौरान इमारत से कुल 36 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से 19 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया. रोहित अस्पताल में भर्ती सात लोगों में से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है. अन्य की स्थिति स्थिर है. बाकी घायलों को नॉर्दर्न केयर अस्पताल, प्रगति अस्पताल और शताब्दी अस्पताल में भर्ती किया गया है.

दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक की इलेक्ट्रिक डक्ट में मौजूद वायरिंग और केबल्स में फैली थी. इसके अलावा, बेसमेंट में स्थित दो सामान्य इलेक्ट्रिक मीटर केबिनों में भी आग लगी थी. पहले यह कहा जा रहा था कि आग सातवीं मंजिल पर लगी है, लेकिन जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि आग का स्रोत निचली मंजिलों में था. दमकल विभाग ने आग को शाम 4:30 बजे तक चारों तरफ से काबू में ले लिया, और 6:10 बजे तक पूरी तरह बुझा दिया गया. इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन जारी है ताकि आग दोबारा न भड़के. अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें- सोनभद्र में कोयला लदी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, मची अफरा-तफरी

Last Updated : September 7, 2025 at 9:08 PM IST