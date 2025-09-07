मुंबई के 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, 18 घायल
मुंबई दहिसर की 24 मंजिला इमारत में आग लगने से एक महिला की मौत, 18 घायल. आग शॉर्ट सर्किट से लगी होने की आशंका.
Published : September 7, 2025 at 9:02 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 9:08 PM IST
मुंबई: मुंबई के उपनगर दहिसर (पूर्व) में रविवार को एक 24 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए. यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे शांतिनगर स्थित न्यू जनकल्याण सोसायटी में हुआ, जब लोग अपने घरों में थे.
दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और राहतकर्मी मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य के दौरान इमारत से कुल 36 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से 19 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया.
STORY | Fire erupts in 24-storey building in Mumbai; no casualties— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
VIDEO: Deputy Fire Officer Deepak Ghosh said, " the fire broke out in the two-meter cabins of the b-wing. we began efforts to control the fire as soon as our teams arrived at the… pic.twitter.com/b8GDfvms44
रोहित अस्पताल में भर्ती सात लोगों में से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है. अन्य की स्थिति स्थिर है. बाकी घायलों को नॉर्दर्न केयर अस्पताल, प्रगति अस्पताल और शताब्दी अस्पताल में भर्ती किया गया है.
दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक की इलेक्ट्रिक डक्ट में मौजूद वायरिंग और केबल्स में फैली थी. इसके अलावा, बेसमेंट में स्थित दो सामान्य इलेक्ट्रिक मीटर केबिनों में भी आग लगी थी. पहले यह कहा जा रहा था कि आग सातवीं मंजिल पर लगी है, लेकिन जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि आग का स्रोत निचली मंजिलों में था.
Mumbai, Maharashtra: A fire in New Jan Kalyan Nagar Building 3B Wing spread from the basement to upper floors via electric ducts. Firefighters rescued 36 people; 8 hospitalized. Over 15 vehicles and personnel controlled the blaze pic.twitter.com/o54T8dyz0D— IANS (@ians_india) September 7, 2025
दमकल विभाग ने आग को शाम 4:30 बजे तक चारों तरफ से काबू में ले लिया, और 6:10 बजे तक पूरी तरह बुझा दिया गया. इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन जारी है ताकि आग दोबारा न भड़के.
अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.
