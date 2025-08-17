ETV Bharat / bharat

'सात साल की बच्ची को मां के स्नेह से वंचित नहीं किया जा सकता': अपहरण की आरोपी महिला को जमानत - MUMBAI COURT

मुंबई की एक अदालत ने कहा कि बच्चे को उसके प्राकृतिक संरक्षक के स्नेह से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

सांकेतिक तस्वीर.
मुंबईः महाराष्ट्र की एक अदालत ने अपहरण जैसे गंभीर आरोप का सामना कर रही महिला को उसकी 7 वर्षीय बच्ची की देखभाल के लिए जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि किसी भी बच्चे को अपने प्राकृतिक अभिभावक के स्नेह से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. यह मामला 2013 में 7 साल की बच्ची के अपहरण से जुड़ा है. बच्ची लगभग एक दशक बाद मिली. 2022 में आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया गया.

डिंडोशी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एम ताकालिकर ने 5 अगस्त 2022 को महिला को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी की बच्ची पिछले तीन वर्षों से बाल भवन में है. अदालत ने कहा, "सात साल की बच्ची को उसके प्राकृतिक अभिभावक के स्नेह से वंचित नहीं किया जाएगा." अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि अपहरण की आरोपी महिला की बच्ची पिछले तीन सालों से बिना किसी मुकदमे के सलाखों के पीछे है.

अपहरण की घटना क्या हैः

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 जनवरी 2013 को मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपनी 7 साल की बेटी के स्कूल से घर न लौटने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 3 अगस्त 2022 को गुमशुदा बच्ची के पड़ोसी को एक महिला का वीडियो कॉल आया, जिसमें लापता बच्ची जैसी दिखने वाली लड़की दिखाई दी. जिसके बाद, उसकी मां वहां पहुंची तो उसकी बेटी मिली.

क्या कहा बच्ची नेः

पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि 2013 में दोनों आरोपी ने उसे आइसक्रीम का झांसा देकर ले गए थे. पीड़िता ने दावा किया कि वे उसे गोवा ले गए और कई महीनों तक वहीं रखा. इसके बाद, वे मुंबई के विले पार्ले आए, एक किराए का मकान लिया और चार महीने तक वहां रहे. फिर उसे वापस गोवा ले गए.

लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसे कर्नाटक के एक स्कूल में दाखिला दिलाया और एक साल तक वहीं रखा. 2015 में वे मुंबई आये और तब से यहीं रह रहे हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्होंने उसे एक घर में बंद कर दिया. घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया. उसे बच्चों की देखभाल करने के लिए भी मजबूर किया गया. बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया.

कोर्ट में क्या हुआः

आरोपी महिला के वकील नितिन हजारे (कानूनी सहायता एनजीओ दर्द से हमदर्द तक) ने तर्क दिया कि आरोपपत्र 2022 में दायर किया गया था. 24 जनवरी 2024 को आरोप तय किए गए थे, लेकिन तब से किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है.

पुलिस ने 24 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें कहा गया कि पीड़िता का पता नहीं चल पा रहा है. वकील ने बताया कि आरोपी महिला की बेटी तीन साल से एक अनाथालय में है और उसे अपनी मां की देखभाल की ज़रूरत है.

क्या कहा अदालत नेः

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी महिला 5 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी के बाद से तीन साल से हिरासत में है. मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है. न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के इस दावे को स्वीकार किया कि अपराध गंभीर था, लेकिन अभियुक्त की बेटी के संबंध में बचाव पक्ष की दलील का समर्थन किया. इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि उसे जमानत देना "उचित और उचित" है. अभियुक्त महिला का पति अभी भी जेल में है.

