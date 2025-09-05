ETV Bharat / bharat

मुंबईः मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है. हर गली-मोहल्ले में बप्पा की पूजा की जा रही है. इसी उत्सव के बीच 3 सितंबर को ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया कि 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखा गया है. संदेश मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी. गणेशोत्सव मंडलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

क्या दी गयी है धमकीः

मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजे गये मैसेज में दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई में घुस आए हैं. मैसेज में कहा गया है कि गणपति विसर्जन के दौरान 400 किलो आरडीएक्स से हमला किया जाएगा. ये आरडीएक्स 34 वाहनों में छिपाए गए हैं. इसमें बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जतायी गयी है.

पुलिस को दिये गये मैसेज में चेतावनी दी गयी है कि यह हमला 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले से भी बड़ा है. शुरुआती जानकारी मिल रही है कि यह संदेश 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक आतंकवादी संगठन ने भेजा है.

पुलिस कर रही जांचः

गणेश विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच और अन्य विसर्जन स्थलों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है. मुंबई पुलिस ने धमकी मिलते ही जांच शुरू कर दी है. आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस), साइबर सेल और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है.