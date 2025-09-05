ETV Bharat / bharat

अनंत चतुर्दशी पर मुंबई को दहलाने की धमकी! 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स लगाने का दावा - MUMBAI BLAST THREAT

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें 26/11 मुंबई हमले से भी बड़ी साजिश का दावा किया गया है.

Mumbai Blast Threat
मुंबई पुलिस. (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 3:13 PM IST

मुंबईः मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है. हर गली-मोहल्ले में बप्पा की पूजा की जा रही है. इसी उत्सव के बीच 3 सितंबर को ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें दावा किया गया कि 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखा गया है. संदेश मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी. गणेशोत्सव मंडलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

क्या दी गयी है धमकीः

मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजे गये मैसेज में दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई में घुस आए हैं. मैसेज में कहा गया है कि गणपति विसर्जन के दौरान 400 किलो आरडीएक्स से हमला किया जाएगा. ये आरडीएक्स 34 वाहनों में छिपाए गए हैं. इसमें बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जतायी गयी है.

पुलिस को दिये गये मैसेज में चेतावनी दी गयी है कि यह हमला 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले से भी बड़ा है. शुरुआती जानकारी मिल रही है कि यह संदेश 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक आतंकवादी संगठन ने भेजा है.

पुलिस कर रही जांचः

गणेश विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच और अन्य विसर्जन स्थलों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है. मुंबई पुलिस ने धमकी मिलते ही जांच शुरू कर दी है. आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस), साइबर सेल और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है.

संदेश भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है. मुंबई शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सार्वजनिक स्थानों, विसर्जन मार्गों, रेलवे स्टेशनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शहर में ड्रोन, सीसीटीवी और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की मदद से कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

पहले भी दी गयी थी धमकीः

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत 100 नंबर पर या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें. मुंबई पुलिस को पहले भी इस तरह की हमले की धमकियां मिल चुकी हैं.

इनमें वर्ली स्थित फोर सीजन्स होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकियाँ शामिल हैं. इन सभी मामलों में जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. 2008 में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद से पुलिस ऐसी धमकियों को गंभीरता से लेती है. इसी वजह से पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

